Moldova va primi 100 milioane de euro din partea UE şi Spaniei

Agenţia de Cooperare sub egida Ministerului de Externe a Spaniei a pregătit 30 de tone de ajutor umanitar care în acest sfârşit de săptămână vor ajunge în Moldova. La fel, din partea autorităţilor Spaniei va fi oferit un ajutor medical care va fi dispus în zilele următoare pentru a ajuta refugiaţii. Totodată, au fost activate mai multe asociaţii şi organizaţii de profil din Spania care să vină să ajute la gestionarea refugiaţilor în Moldova.

Oficialul spaniol a transmis disponibilitatea statului de a primi refugiaţii din Ucraina în Madrid, Barcelona şi Alicante.



Republica Moldova poate conta pe sprijinul Spaniei şi a UE pentru a face faţă situaţiei. „Vom apăra împreună principiile suveranităţii şi integrităţii teritoriale. Vom apăra împreună faptul că fiecare stat poate decide singur ce politici vrea să aibă pe interior şi exterior. Există un viitor comun pentru Moldova ca parte a UE”, a declarat ministrul afacerilor externe, Uniunii Europene şi cooperării al Regatului Spaniei.



Viceprim-ministrul Nicu Popescu, ministru al afacerilor externe şi integrării europene, a precizat că a discutat cu omologul său despre evoluţiile din regiune, războiul din Ucraina şi impactul asupra Republicii Moldova, despre criza umanitară cauzată de război şi despre ucrainenii care au fost nevoiţi să-şi părăsească casele şi să refugieze pe teritoriul Moldovei. Nicu Popescu a reiterat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru integritatea şi suveranitatea Ucrainei şi poziţia fermă de condamnare a războiului iniţiat de Rusia în Ucraina.



Moldova doreşte să adere la UE, dar vede acest proces prin prisma consolidării democraţiei şi reformelor. Moldova este un stat european, cu istorie europeană, iar societatea a oferit autorităţilor un mandat ferm de a aduce ţara în Uniunea Europeană. Pentru asta este nevoie de reforme continue şi aici statul mizează pe parteneriate cu Spania, inclusiv în sectorul justiţiei, în lupta cu corupţia, combaterea crimei organizate, dezvoltarea infrastructurii, consolidarea infrastructurii energetice, a mai spus şeful diplomaţiei moldoveneşti.



Valoarea comerţului dintre Republica Moldova şi Spania este de 150 de milioane de euro pe an. Moldova caută modalităţi pentru a mări această cifră şi îşi doreşte să devină cât mai atractivă pentru investitori, inclusiv pentru cei spanioli. Totodată, Moldova are o diasporă mare în Spania. Interesul autorităţilor este să faciliteze aflarea moldovenilor în Spania, inclusiv prin semnarea de acorduri în domeniul social şi conversia permiselor de conducere. O altă aspiraţie este micşorarea costurilor roaming-ului cu Spania.



Potrivit lui Nicu Popescu, Moldova are aspiraţia de a se transforma într-un stat care merită să fie în UE, deoarece pentru societate cea mai sigură modalitate de a asigura pacea şi libertatea este integrarea în UE.