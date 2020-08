Ministra Viorica Dumbrăveanu, infectată cu COVID-19

„În aceste momente şi eu mă lupt cu boala. Nu în calitatea mea de ministru, dar ca pacient testat pozitiv la COVID-19. E greu, atât moral, cât şi fizic, dar urmez tratamentul prescris de medici şi sper că voi trece cu bine de COVID-19”, a scris Viorica Dumbrăveanu.







Ministra a precizat că „sistemul medical, împreună cu alte autorităţi ale statului, cu cetăţenii responsabili, încearcă să facă faţă infecţiei COVID-19”.





„Toţi împreună am lucrat şi lucrăm până la epuizare. În tot acest răstimp, am luptat pentru viaţa fiecărui cetăţean şi am trecut peste greutăţi inimaginabile. Din păcate, am pierdut colegi şi prieteni, care nu au reuşit să înfrunte boala”, a mai spus Dumbrăveanu.