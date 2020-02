În Moldova nu a fost înregistrat niciun caz de coronavirus

„Am realizat un şir de măsuri în contextul evaluării situaţiei în instituţiile medicale vizavi de dotarea cu medicamente, dispozitive medicale, echipamente de protecţie. Am realizat inclusiv instruirea personalului medical cum trebuie să sporească vigilenţele în caz că există o suspiciune sau un bolnav de coronavirus”, a declarat Viorica Dumbrăveanu în cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul NTV Moldova.



Potrivit ministrei, instituţiile medicale sunt pregătite să reprofileze unele secţii în caz de necesitate. „Avem determinate laboratoarele de referinţă din regiune. Este vorba despre un laborator de înaltă performanţă din Germania. Nu este vorba doar de Republica Moldova că nu suntem dotaţi, este un virus de tip nou, este un virus care a suferit mutaţii. Respectiv, nu toate laboratoarele sunt pregătite pentru a-l identifica”, a menţionat Viorica Dumbrăveanu.



În plus, Organizaţia Mondială a Sănătăţii oferă suport sub formă de teste rapide cu o precizie foarte înaltă a coronavirusului. „Sunt măsuri de prevenire, dar şi de control care sunt întreprinse. Şi ceea ce este cel mai important – ele sunt întreprinse nu doar la nivelul ministerului pe care îl reprezint, ele ţin de tot – de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Poliţia de Frontieră, Serviciul Vamal şi multe alte autorităţi”, a adăugat Dumbrăveanu.



Potrivit ultimelor date furnizate de către presa internaţională, numărul persoanelor decedate din cauza noului tip de virus a ajuns la peste 1.100.

https://www.ipn.md/ro/viorica-dumbraveanu-nu-avem-inregistrat-niciun-caz-de-coronavirus-7967_1071427.html