Test de cultură generală despre plâns. Câte tipuri de lacrimi există şi cât de des plângem într-un an

1. Bărbaţii şi femeile plâng în moduri diferite.

a. Adevărat

b. Fals

2. Vărsăm mai multe tipuri de lacrimi.

a. Adevărat

b. Fals

3. Unele lacrimi sunt mereu prezente în ochii noştri

a. Adevărat

b. Fals

4. Lacrimile emoţionale au o compoziţie diferită decât lacrimile bazale şi cele reflexe.

a. Adevărat

b. Fals

5. Femeile plâng mai des decât bărbaţii şi pentru perioade mai mari de timp.

a. Adevărat

b. Fals

Răspunsuri corecte:

1a. De cele mai multe ori, când femeile plâng lacrimile le curg pe obraji, spune Dr. Beth Ann Ditkoff, autorul cărţii sau "De ce nu îţi cresc genele? Întrebări pe care le pun copiii despre corpul uman"

2a. Există trei tipuri de lacrimi: bazale (au rolul de a lubrifia ochii, de a proteja globul ocular), reflexe (se formează pentru a proteja ochii de agenţi iritanţi) şi emoţionale (şiroiesc atunci când emoţiile ne copleşesc sau când durerea din suflet este prea mare).





3a. Lacrimile bazale sunt permanent în ochii noştri. Ele lubrifiază şi protejează corneea, care este mereu umedă şi protejată împotriva microorganismelor bacteriene, poluării sau prafului, conform Academiei Americane de Oftalmologie. De asemenea, ele asigură o acoperire uniformă a globului ocular de fiecare dată când clipim.

4a. Când plângem de durere, supărare, fericire ori furie, lacrimile au o compoziţie chimică diferită. Unii cercetători spun că au mai mult mangan şi prolactină, iar eliminarea acestora arajuta la eliberarea tensiunii.

5a. Femeile plâng în medie de 30 până la 64 de ori pe an, potrivit unui studiu realizat de Societatea Germană de Oftalmologie, în timp ce bărbaţii plâng doar de şase până la 17 ori pe an. În cazul femeilor, plânsul are o durată medie de circa 6 minute, în timp ce la bărbaţi nu depăşeşte 4 minute.

Citiţi şi:

Beţişoarele de curăţat, marele duşman al urechilor noastre - explicaţia medicilor

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: