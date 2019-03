Proiecte de 6,7 milioane de lei semnate la Zalău. Peste 600 de apartamente reabilitate temic şi 55 de locuri la creşă

Două proiecte de anvergură pentru municipiul Zalău au fost semnate marţi, 19 martie. Este vorba despre construcţia unei grădiniţe cu program prelungit şi creşă, în cartierul Meseş, şi de reabilitarea termică a 22 de blocuri de locuinţe.

Valoarea totală a investiţiilor depăşeşte 6,7 milioane de lei şi va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020.

”În cadrul programului de creştere a eficienţei energetice au fost semnate contracte de finanţare pentru 22 de blocuri de locuinţe, astfel un număr de 617 apartamente (familii) vor beneficia de un confort sporit şi cheltuieli mai mici la întreţinere, investiţia fiind acoperită, în proporţie de aproximativ 60 %, din fonduri europene nerambursabile şi de la bugetul de stat. Construirea creşei înseamnă 55 de locuri în plus, faţă de cele existente, pentru copiii cu vârsta între 1 şi 2 ani din municipiu şi pentru familiile care au nevoie de astfel de servicii. Am ţinut cont de solicitările existente şi am adus pe lista de priorităţi construirea acestui obiectiv,” a precizat primarul Ionel Ciunt.

Vă mai recomandăm:

Transport public gratuit în Zalău. Cine şi cum poate beneficia de această facilitate

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: