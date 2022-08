Povestea medaliatului olimpic care se antrenează fără pistă şi cu obstacole improvizate. „Am început să alerg din joacă”

Se antrenează de două ori pe zi, câte două ore, pe stadionul din Chilia Veche, un stadion fără pistă de atletism. Împreună cu antrenorul a improvizat obstacolele din ţevi şi panglici. Fără bază materială, dar cu multă voinţă, Alin vrea să facă performanţă şi după competiţia din Slovacia.

„Minunile României! Un băiat din Chilia Veche, care se antrenează pe un stadion fără pistă şi fără obstacole, care sare peste benzi legate de copaci, şi-a împlinit un vis, al lui şi a unui antrenor pentru care atleţii pe care îi pregăteşte sunt ca şi copii lui”, spun cei de la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

Alin Mihai Şavlovschi are 16 ani şi este elev la Şcoala din Chilia Veche, în clasa a IX-a. A început atletismul din joacă, în urmă cu şapte ani. „Îi vedeam pe ceilalţi prieteni ai mei cum alergau şi mi-am zis să încerc şi eu. Am început să alerg din joacă, apoi am început să câştig concursuri şi mi-am zis mereu hai să continui, să văd ce iese”, spune sportivul.

Au urmat, după câţiva ani şi rezultatele. În septembrie 2015, a participat la „Crosul Toamnei” desfăşurat în oraşul Tulcea şi a ieşit al treilea. A fost primul concurs la care a câştigat o medalie, dar atunci nu se gândea că va ajunge vreodată în lotul naţional de atletism.

„Când am cucerit prima medalie la un campionat naţional, mi-am dat seama că pot face performanţă. Asta s-a întâmplat în iarna anului trecut: bronz la 1.500 de metri, la Campionatele Naţionale în sală”, povesteşte Alin.

Din Chilia Veche, în lotul naţional



„Am un gard, nişte ţevi de fier şi prindem panglica de ţeavă şi gard şi sar peste”, aşa descrie Alin, pe scurt, „dotările” ce l-au ajutat să facă performanţă. Sare în fiecare zi peste aceste obstacole improvizate şi speră ca într-o zi să se poată antrena într-o bază sportivă dotată cu pistă de atletism şi obstacole. „M-ar ajuta foarte mult. Antrenamentele ar fi altfel, aş avea condiţii”, spune Alin.



An de an, tânărul s-a ambiţionat şi a reuşit să cucerească noi şi noi medalii. Asta a făcut ca din ianuarie 2022 să fie selecţionat în lotul naţional de atletism. Până acum, în palmaresul său se regăsesc locul întâi la Campionatele Naţionale de sală U20, locul al treilea la Campionatele Naţionale de sală U18 şi locul şase la Campionatele Balcanice U20 din Serbia. Desigur, medalia de bronz cucerită în Slovacia le întrece pe toate.

„A fost cea mai frumoasă experienţă pe care am avut-o până acum. A fost cel mai importat concurs de U18 din toată lumea. Când am plecat, mi-am zis că vreau să mă întorc acasă neapărat cu o medalie”, spune Alin.

Alin Şavlovschi este legitimat la CSS Chilia Veche, unde se antrenează cu Sandu Nicolae, un poliţist de frontieră care şi-a dedicat timpul liber pentru a antrena copiii din sat şi care în anul 2012 a pus bazele unui club sportiv. Acum, „nea Sandu”, cum îi spun sportivii, s-a pensionat şi a rămas doar antrenor. El a fost antrenorul surprins pe pista de atletism din Slovacia cu lacrimi în ochi după ce elevul său a trecut al treilea linia de sosire.

Alin se pregăteşte acum pentru Campionatul European din Italia unde va alerga 10 kilometri pe şosea. E o nouă experienţă, deoarece nu a mai alergat niciodată pe şosea o distanţă atât de mare. Este optimist că va lua şi aici o nou medalie, mai ales că acum are susţinerea unei comunităţi întregi, iar familia, care nu a înţeles joaca de început, s-a transformat în cel mai mare susţinător al tânărului care aleargă pe o pistă improvizată de atletism.

