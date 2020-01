VIDEO Cele mai aşteptate filme care intră în cinematografele din România la acest început de an

Primul week-end al anului 2020 aduce în cinematografele din România câteva premiere mult aşteptate de către cinefili. Astfel, începând din 3 ianuarie avem parte de cinci filme noi.

Începem cu filmul Cats, care se află pe locul patru în box-office-ul din America.



Tom Hooper (The King’s Speech, Les Misérables, The Danish Girl), regizor câştigător de Oscar, transformă muzicalul lui Andrew Lloyd Webber, care a bătut orice record de longevitate pe scena internaţională, într-un eveniment cinematografic fără precedent. Cats aduce o nouă viziune asupra musicalului-cult, ca pentru o nouă generaţie, cu un decor spectaculos, tehnologie de ultimă oră şi stiluri de dans care variază de la baletul clasic la cel contemporan, de la hip-hop la jazz, de la street dance la step.





Urmează filmul It Must Be Heaven (Paradisul, probabil).

Cineastul Elia Suleiman călătoreşte în diverse oraşe ale lumii şi găseşte paralele neaşteptate cu situaţii cu care este obişnuit acasă, în Palestina.



El emigrează din Palestina în căutarea unui nou „acasă”, însă, îşi dă seama curând că ţara sa de origine îl urmează ca o umbră. Promisiunea unei vieţi noi se transformă rapid într-o comedie absurdă. Oricât de departe ar călători, de la Paris la New York, apare ceva care-i aminteşte de patria lăsată în urmă.

Un film în cheie comică, semnat de regizorul multi-premiat Elia Suleiman, care explorează noţiuni precum identitatea, naţionalitatea şi apartenenţa şi în care cineastul-actor pune o întrebare fundamentală: unde te poţi simţi „acasă”?

Tot din acest week-end avem parte şi de Knives Out (La cuţite).

Când renumitul scriitor Harlan Thrombey (Christopher Plummer) este găsit fără suflare în conacul său, imediat după cea de-a 85-a sa aniversare, curiosul şi glumeţul detectiv Benoit Blanc (Daniel Craig) este desemnat să investigheze cazul. Între familia disfuncţională a lui Harlan şi angajaţii lui devotaţi, Blanc jonglează printre secrete şi jocuri de culise pentru a afla adevărul despre crima momentului.









Copiii se vor bucura de animaţia Red Shoes and the Seven Dwarfs (Prinţesa, “condurii roşii” şi cei 7 pitici).

Şapte prinţi au fost transformaţi printr-o vrajă în şapte pitici. Acum, ei sunt în căutarea unei perechi de conduri roşii fermecaţi care au puterea de a-i face înapoi cum erau. Dar aceştia aparţin unei fete care nu-şi cedează condurii cu una, cu două, căci are şi ea nevoie de ajutor din partea celor şapte prinţi.

Ultima premieră din acest week-end este thriller-ul înfricoşător The Grudge 2 (Blestemul).

Cumplitul blestem supranatural se revarsă peste un grup de victime aparent fără legătură între ele, izvorând dintr-o casă mistuită de flăcări şi întinzându-se pretutindeni.

Aubrey Davis (Amber Tamblyn) află de la mama sa, doamna Davis (Joanna Cassidy), bolnavă la pat, că sora sa, Karen (Sarah Michelle Gellar) se află într-un spital din Japonia. De asemenea, Karen este anchetată pentru moartea suspectă a prietenului său, care a murit într-un incendiu provocat chiar de ea într-o casă din Tokyo. Deoarece doamna Davis e prea bolnavă pentru a suporta călătoria, ea o roagă pe Aubrey să se deplaseze la Tokyo pentru a-şi aduce sora acasă.

La scurtă vreme după ce ea ajunge la Tokyo, reporterul şi fotograful Eason (Edison Chen), o contactează pe Aubrey pentru a o preveni în legătură cu sora sa, Karen, care se află sub influenţa unei entităţi necunoscute şi periculoase.





În 10 ianuarie va avea loc premiera fimului Like a Boss, în 17 ianuarie Bad Boys for Life (Băieţi răi pe viaţă) şi Dolittle.



În 27 ianuarie intră în cinematografe 1917: Speranţă şi moarte şi Les misérables (Mizerabilii), iar în 31 ianuarie The Gentlemen (Gangsteri cu stil) şi Matthias et Maxime (Matthias şi Maxime).



