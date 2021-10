Un spital din Timişoara a solicitat un echipaj de pompieri care să stea de pază. „Trăim cu frică. Nu e normal ca medicii să stea cu ochii pe toate prizele”

Conducerea spitalului de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara a solicitat celor de la ISU Banat să le pună la dispoziţie o autospecială de stingere a incendiilor, de teama unor evenimente precum cel de săptămna tercută de la Constanţa. Cristian Oancea, managerul spitalului de la Pădurea Verde a solicitat celor de la ISU ca autospeciala să fie parcată în curtea spitalului pentru aproximativ o lună şi jumătate, astfel încât pompierii să poată interveni de urgenţă dacă situaţia o cere.

„Pe lângă presiunea medicală, avem acest stres cu incendiul şi ne temem şi noi, pentru că vedem, secţiile de terapie intensivă încep să pice pe rând pe rând. Consumul de gaze medicale la noi în spital este foarte mare, suntem împinşi dincolo de limite. Deşi personalul nostru este instruit perioadic, deşi am triplat cantitatea de stingătoare în fiecare compartiment, lumea este obosită. Şi când eşti obosit, după aproape doi ani de zile de stres, rişti să faci greşeli. De asta am rugat colegii de la ISU să ne ajute, timp de o lună, o lună şi jumătate, să ne trimită un echipaj mobil, care să rămână în curtea spitalului nostru. Tocmai pentru a preveni efectele nedorite a unui incident de acest gen. Ieri am trimis hârtia, aşteptăm răspunsul în câteva zile, ţinând cont că şi ei trebuie să ceară acord de la Bucureşti”, a declarat Cristian Oancea.

Conform managerului de la “Victor Babeş”, s-a reparat mare parte din reţeaua electrică, iar în aceste zile urmează să fie schimbat şi tabloul principal de siguranţă.

„Sâmbăta asta probabil că vom schimba şi tabloul principal de siguranţă. Dar totuşi, ţinând cont de încărcarea cu echipamente a reţelei electrice, avem 16.000-18.000 de metri cubi de oxigen lichid în stocatoare ne face să ne fie teamă. Pentru că fiecare secundă contează în cazul unui incident, am cerut acest sprijin de la ISU. La <Victor Babeş> nu au fost incidente până acum şi sperăm să nici nu fie. Dar trăim cum frică, astfel că şi actul medical poate să sufere. Nu e normal ca medicii să stea cu ochii pe toate prizele”, a mai spus Cristian Oancea.

În acest moment, spitalul de la Pădurea Verde funcţionează la capacitate maximă. Sunt internate la spital în jur de 120 de persoane, 80 cu forme severe de COVID, 12 persoane sunt la terapie intensivă.

„Nu mai avem niciun loc liber, formele sunt severe şi foarte severe. Nici în viitorul apropiat nu sperăm la reducerea numărului. Noi ne aşteptam la asta, sperăm ca resursa de medicamente să fie cât de cât suficientă. Deşi, la cum creşte numărul de cazuri, ne temem că şi această resursă de va epuiza”, a adăugat Oancea, care face un apel la responsabilitate cetăţenilor.

„Doar prin vaccinare putem să depăşim aceste momente dificile. Mare atenţie la copii, la şcoli, la cel mai mic semn de simptome părinţii să-şi testeze copiii sau să-şi de acordul ca aceştia să fie testaţi, pentru că mai mult de jumătate din focarele de la noi din judeţ sunt datorită şcolilor”, a completat Cristian Oancea.