Tratament inuman faţă de imigranţii ajunşi în Timişoara. Zeci de afgani şi pakistanezi dorm în stradă, la temperaturi negative

Imigranţii din Afganistan şi Pakistan sunt ţinuţi în faţa Centrul Regional de Proceduri şi Cazare a Solicitanţilor de Azil din Timişoara, pentru că nu pot fi carantinaţi în interior conform definiţiei în cazul COVID-19, având în vedere că au venit din Serbia, ţară situaă în zonă galbenă. Zeci de persoane dorm în aer liber, lângă gardul Centrului de pe strada Armoniei, în frig.

Situaţia a apărut ca urmare a unui vid legislativ, Legea Carantinării neprevăzând aceste situaţii. Autorităţile trebuie să caute urgent o rezolvare.

”În urmă cu patru săptămâni am trimis pe adresa primăriilor din judeţ o circulară prin care le solicitam să găsească spaţii de canatinare. Nu am primit niciun răspuns, iar atunci am discutat situaţia în cadrul unei şedinţe a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Împreună cu juriştii de la prefectură, cu cei de la primărie am verificat şi am constatat că noua Lege a carantinării nu are norme de aplicare. Am informat urgent autorităţile de la Bucureşti, cerând rezolvarea situaţiei, printr-un act legislativ. Dar, până atunci, situaţia trebuie rezolvată. Am înţeles că erau 41 de persoane, dar numai o parte proveneau din Serbia, care a fost inclusă pe lista zonelor galbene”, a declarat subprefectul de Timiş, Mircea Băcală, pentru Debanat.ro.