Schi nautic pe un lac răsărit în plin câmp. „Nu doar puştanii teribilişti pot face sportul acesta” FOTO

Pe raza comunei Sânmihaiu Român, la aproximativ 15 kilometri de Timişoara, a fost amenajat un inedit loc de relaxare.





„La Plaja Nouă” – aşa cum se numeşte - a fost construit practic în câmp, la marginea unei zone împădurite a comunei. În locul culturilor de porum a răsărit şi un lac artificial, de peste un hectar, pe care se poate face schi nautic.





Se poate ajunge atât cu maşina, pe drumul judeţean, cât şi cu bicicleta, utilizând spectaculoasa pistă de pe digul canalului Begăi, care leagă Timişoara de Serbia. Pentru biciclişti este unul din noile popasurile din drumul spre frontieră. Iar când i-a venit ideea medicului Ioan Dumitra să facă acest loc s-a gândit atât la biciclişti, cât şi la familiile cu copii.

Pontonul de pe care se lansează sportivii FOTO Ş.Both



„Plimbându-mă prin afară, am văzut că se poate face sport cu familia. În România eşti ori sportiv, ori odată ce ai familie nu mai faci sport. Bei bere şi faci burtă. Chestiile astea se pot îmbina. Oamenii trebuie să îşi petreacă timpul împreună, dar trebuie să facă sport, trebuie să iasă în natură, să ieşi din bloc. Eu şi soţia suntem medici, ea este neuropsihiatru de copii, aşa că partea rezervată copiilor este ideea ei. Ea îmi spune doar ce trebuie să fac. Partea de sport pe apă este nebunia mea. Aşa că încercăm să le îmbinăm”, a declarat Ioan Dumitra.





Medicul Ioan Dumitra a avut o iniţiativă inedită FOTO Ş.Both



Schi nautic pe o baltă artificială

Atracţia principală este instalaţia de wakeboard – un soi de schi nautic, unică în vestul României. Este vorba de un sistem de cabluri portabile, Sesitech 2.0, cea mai bună există în acest moment pe piaţă, legat între doi stâlpi. Echipamentul, care include placă, boots şi vestă, poate fi închiriat la faţa locului. Participantul pluteşte apă, fiind tras de instalaţia controlată (acesta stabileşte viteza) de un operator.

„Când am venit prima dată aici era porumb pe câmp. Şi din pădure ieşeau porci mistreţi. Am amenajat lacul acesta în colaborare cu firmele care se ocupă de drumuri. Ei au nevoie de pământ. Să putem face zona asta de agrement a trebuit să devenim în primă fază balastieră. A durat un pic până am reuşit să autorizăm toată povestea. Momentan suntem la un hectar de luciu de apă, dar urmează extinderea lui. Deocamdată avem o instalalaţie de wakeboard mai mică, are cam 200 de metri. Avem şi o trambulină, a doua este acum în construcţie. Vrem să arătăm că nu doar puştanii teribilişti de 18 ani pot face sportul acesta”, a mai spus Ioan Dumitra.

Wakeboard pe lacul artificial FOTO Ş.Both



Anul acesta, La Plaja Nouă va găzdui şi o competiţie de wakeboard, care face parte dintr-o etapă naţională.

Tiroliene pentru copii

Locul oferă şi alte posibilăţi de recreere. Pentru cei mici tiroliană şi parc de căţărare, paintball şi se poate zbura cu motodeltaplanul. În pădure, la răcoare, a fost amanajat şi o zonă de terasă-bar, care a fost acoperită.

“Avem patru tiroliene pentru copii. Nu sunt foarte mari, dar ei îşi pot consuma aici energia, nu implică niciun cost din partea părinţilor. Vrem să facem o zonă de recreere aproape de Timişoara, cu un camping, cu două-trei bungalouri, cu o zonă de evenimente. Se poate face şi plajă, dar urmează să facem şi o piscină”, a mai spus Ioan Dumitra.

Loc de joacă pentru copii FOTO Ş.Both



Cei care pornesc cu bicicleta pe pista de pe malul Begăi, spre Serbia, nu au cum rata locul, este pe dreapta, nu departe de podul de la Utvin.