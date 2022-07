Percheziţii la casa unui fost director din Primăria Timişoara, suspectat că a luat mită de la o firmă de pompe funebre

Potrivit pressalert.ro, una dintre percheziţii se realizează la casa lui Florin Răvăşilă, despre care s-a scris încă din anul 2020 că apare într-o înregistrare în care vorbeşte despre o mită de 40.000 de euro, primită de la Casa Funerară Octavian, care s-a ocupat de cimitirele Caşea Şagului şi Rusu Şirianu.

După ce a fost făcută publică înregistrarea, primarul Robu i-a retras lui Răvăşilă dreptul de semnătură. Ulterior, după venirea noii administraţii, Răvăşilă s-a transferat pe o poziţie de execuţie la Poliţia Locală Timişoara.

„Am avut nişte sesizări, nu vă detaliez despre ce este vorba, că domnul Răvăşilă ar fi făcut lucruri ilegale şi, pe cale de consecinţă, i-am ridicat dreptul la semnătură. Am dispus o misiune de cercetare la corpul intern al primarului de control şi antifraudă şi fac tot ce îmi cere legea să fac şi aici mă opresc. Mai departe nu mai este rolul meu să vorbesc despre altceva. Domnul Răvăşilă a fost eficient. El va trebui să se apere, daca vrea. Eu îmi fac datoria din punct de vedere moral, pentru că sunt aliniat la valorile cinste, corectitudine, legalitate. Nu garantez decât pentru mine. Dacă cineva dintre colaboratori, oricât mi-ar fi de apropiat, comite ilegalităţi, eu nu cruţ pe nimeni. Eu am avut temei să îi ridic dreptul de semnătură”, a explicat Nicolae Robu. Edilul a spus că „nu a avut tăria să se uite la o înregistrare în care se făceau nişte intervenţii pe un mort”.

Potrivit pressalert.ro, înregistrarea a fost depusă la DNA de un fost asociat al firmei de pompe funebre. Sursa citată mai arată că, pe lângă locuinţa lui Răvăşilă, anchetatorii fac percheziţii şi la sediul casei funerare şi la domiciliul patronului.

În urma descinderilor DNA a reacţionat şi viceprimarul Timişoarei, Cosmin Tabără, în subordinea căruia au fost, până de curând, Direcţia de Patrimoniu şi cimitirele.

„În urmă cu 1 an, am văzut modul de lucru a societăţii care administra două dintre cimitirele Timişoarei. Am avertizat că atât timp cât eu lucrez în Primăria Timişoara nu voi permite nimănui să încalce legea sau să trateze cu dispreţ cetăţeanul. Mărturisesc că s-au încercat tot felul de intervenţii pentru a mă îndupleca să trec cu vederea ceea ce se întâmplă. În plus, văzând atitudinea continuă în raport cu obligaţiile contractuale, că se persista în modul defectuos de a-şi face treaba, că doar banii erau importanţi, nu şi îndeplinirea obligaţiilor, am decis unilateral să reziliez contractul de prestări servicii. Pe această cale mulţumesc şi colegilor din Direcţie cu care am colaborat în această speţă”, a transmis Tabără, potrivit căruia nu au existat plângeri împotriva funcţionarilor din Direcţia de Patrimoniu.