Investigaţii imagistice gratuite de Computer Tomograf şi RMN la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara

Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara a încheiat un contract de decontare a cheltuielilor pentru realizarea investigaţiilor imagistice cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş. Această înseamnă că investigaţiile imagistice sunt gratuite.

“Este pentru prima dată când încheiem un asemenea contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş. Practic, odată cu intrarea Laboratorului de Imagistică al spitalului nostru în sistemul de contractare cu CJAS-ul, pacienţii care ni se adresează pot efectua investigaţii fără să achite vreun ban. Este necesară însă o programare telefonică şi, bineînţeles, trebuie să aibă o trimitere de la medicul specialist. În baza acestui contract, putem efectua analize de tip CT, dar şi RMN, asigurând totodată interpretarea rezultatului, dar si eventuale recomandări pentru realizarea unor investigaţii suplimentare, dacă este cazul”, a spuns Diana Manolescu, director medical Spitalul de Boli Infecţioase.

Până acum, se putea face asemenea investigaţii gratuite doar persoanelor internate în unitatea sanitară.

“Încheierea contractului cu CJAS Timiş ne permite să realizăm astfel de examinari şi celor care vin la noi în Ambulatoriu. Spitalul nostru are unul dintre cele mai performante aparate de tip RMN din Timiş. De asemenea, Computerul Tomograf şi-a arătat eficienţa, dar şi performanţa in ultimul an, cand am realizat peste 10.000 de investigaţii persoanelor infectate cu COVID 19. Când am preluat mandatul de manager al Spitalului Victor Babeş, am decis să extindem partea de imagistică. Am reuşit să amenajăm clădirea RMN-ului, am achiziţionat şi pus în funcţiune aparatul care realizează ecografiile Doppler, urmează mamograful şi, sperăm, până la finele acestui an, să avem şi primul PET CT dintr-o unitate sanitară din sistemul public din vestul României”, a declarat Cristian Oancea, managerul medical Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie din Timişoara.