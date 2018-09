FOTO Ultramaratonul de la Timişoara, o luptă teribilă cu mintea şi corpul. Faceţi cunoştinţă cu oamenii care aleargă 72 de ore

GALERIE FOTO

Joi dimineaţa a început alergarea pentru 13 ultramaratonişti, la concursul internaţional S24H de la Timişoara. Sportivii se vor opri de abia duminică. Cei 13 atleţi care s-au înscris la startul acestui teribil maraton sunt Mihai Albert, Andrei Szell, Costel Mărgărit, Jarocki Lukasz din Polonia, Aldo Maranzina din Italia, Tibor Seres, Adrian Jiarca, Mihaly Papp, Flavius Adrian Ciulică, Roland Bolboacă, Ştefan Cojocnean, Nicolae Buceanu şi Simona Gollent, singura femeie din concurs.

Nicu Buceanu, campionul României la ultramaraton, se afla la conducere, sâmbătă la prânz. Acesta doreşte să doboare, la Timişoara, un nou record naţional.

“Competiţia este foarte strânsă. E pentru a treia oară când vin la Timişoara, la acest concurs. Problema mare e cu căldura, e foarte greu pentru sportivi. M-am pregătit special pentru această competiţie. Mi-am stabilit să bat recordul naţional. Antrenamentele sunt foarte lungi, de la trei ore la şase ore de alergat. Alerg numai seara, după serviciu, pentru că la astfel de concursuri numai de oboseală ai parte. După primele patru, cinci ore apare un val de oboseală, psihică şi fizică”, a declarat Nicu Buceanu, care este originar din Bucureşti.

A alergat 1091 de kilometri în zece zile

Buceanu practică atletismul din 1992. A trecut prin toate probele, de la sărituri, la probe de viteză şi apoi la probele de fond, de la 1.000 de metri la 10.000 de metri.

“În urma unui eveniment nefericit am renunţat la club şi am început să fac alergări singur, în pădure. Din ce în ce mai lungi. Acum trei ani, eram la Munchen, şi am văzut pe internet anunţul legat de competiţia de alergare pe 24 de ore, de aici, de la Timişoara. Am zis că asta e pentru mine. Prima mea competiţie de 24 de ore a fost la Timişoara. A urmat un concurs de patru zile la Paris, a urmat una la Florida, de şase zile, unde am şi câştigat. Dar cel mai tare concurs a fost cel de zece zile, de la New York. Am alergat zile, în luna mai, anul acesta. E o competiţie foarte dură. Au fost la start peste o sută de persoane, din toată lumea. Am fost singurul român. Am făcut 1091 de kilometri, am venit pe locul patru”, a spus sportivul.

Nicu Buceanu locuieşte, din anul 2005, la Dublin, în Irlanda.

“Fiecare are o strategie proprie. În 27 de ore eu nu am dormit. Am fost în cort, m-am întins, dar nu am dormit. Poţi să faci pauză, pentru că la final se calculează distanţa. Dar ideea e să alergi cât mai mult. Corpul uman are resurse nebănuite”, a mai spus Buceanu.

“Contează foarte mult cât eşti de motivat”

Singura femei din competiţia de 72 de ore este timişoreanca Simona Gollent.

“E dureroasă competiţia. Am intrat în concurs cu gândul să-mi fac cursa. Din păcate mă deranjează anumite probleme medicale. Am o durere la picior. Dar sper să pot termina cursa. Aş fi preferat să mai fie şi alte femei, să fie concurenţă, dar până la urmă vreau să văd de ce sunt eu în stare. Contează foarte mult cât eşti de motivat, e foarte important psihicul. Sunt foarte concentrată pe cursă. Am mai fost la 24 de ore, unde am obţinut un loc doi, dar e prima dată la 72 de ore”, a declarat Simona Gollent.

"Un tânăr de 25 de ani, mai puternic fizic, nu are psihicul destul de puternic pentru o asemenea cursă"

Timişoreanul Ştefan Cojocnean, campionul român la sporturi extreme, este unul dintre cei 13 alergători care s-au înscris la proba de 72 de kilometri.

“Am început joi, la ora 9 şi sper să termin duminică la ora 9. Fiecare dintre noi avem un cip, suntem monitorizaţi non-stop. Ne putem opri când vrem. Important e ca la final să facem cât mai mulţi kilometri. Nu ai voie să părăseşti zona de concurs. Se vede pe monitor şi eşti descalificat. Sunt nou în concursul acesta, nu alerg ultramaratoane. Am alergat o dată de la Timişoara până în centrul Aradului, dar acum 15 ani. Toţi concurenţii sunt peste 40 de ani, pentru că un tânăr de 25 de ani, mai puternic fizic, nu are psihicul destul de puternic pentru o asemenea cursă. Pe parcurs, apar probleme, important e cum le gestionezi. În 24 de ore am dormit două ore şi jumătate. Consumul este uriaş, 42.000 de calori arse în trei zile”, a afirmat Ştefan Cojocnean, care sâmbătă, la ora prânzului, se afla pe locul nouă.

Concurenţi din 13 ţări

Concursul internaţional de alergare S24H are loc în Parcul Copiilor din Timişoara, pe un traseul cu lungime de 1,22 de kilometri.

“Suntem la a treia ediţie a concursului internaţional S24H. Cursa noastră apare şi în calendarele internaţionale. De anul acesta suntem şi în calendarul naţional. Este pentru prima dată când la noi în ţară au loc campionate naţionale la aceste distanţe. Avem mai multe probe. Am început cu startul pentru cursa de 72 de ore, joi dimineaţa. Cei de la 48 de ore au început vineri. Mai sunt şi cursele mai scurte, de şase ore, 12 ore şi 24 de ore. Duminică se încheie competiţia. Au fost 161 de concurenţi înscrişi, dar la start s-au prezentat 154. Sunt din 12 ţări, printre care Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Republica Moldova, Polonia, Suedia, Elveţia, Marea Britanie şi America, plus România. Unii dintre ei sunt recunoscuţi pe plan internaţional. Aldo Maranzina are 72 de ani şi a alergat sute de mii de kilometri. Dacă pune cap la cap e ca şi cum ar fi făcut de zece ori înconjurul Pământului. Suntem bucuroşi că a venit la noi”, declarat Diana Amza, organizatorul concursului S24H.

Puteţi să urmăriţi evoluţia sportivilor pe siteul competiţiei.