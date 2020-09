FOTO Şcoala unde elevii şi profesorii au putut intra la ore doar cu un test negativ la COVID-19

GALERIE FOTO



British International School din Timişoara a început al doilea an şcolar, cu 340 de elevi. Cu patru zile înainte de a ajunge în bănci, toţi copiii au fost testaţi împotriva noului coronavirus. La fel s-a întâmplat şi în cazul tuturor profesorilor. Este una dintre măsurile standard ale şcolilor internaţionale, pentru ca elevii să înceapă în siguranţă nou an. Testele au fost obligatorii, pentru ca cei mici să poată intra în şcoală. Rezultatele au arătat patru cazuri pozitive, aceşti copii rămânând acasă, în izolare.

British International School din Timişoara a început al doilea an şcolar, cu 340 de elevi. Cu patru zile înainte de a ajunge în bănci, toţi copiii au fost testaţi împotriva noului coronavirus. La fel s-a întâmplat şi în cazul tuturor profesorilor. Este una dintre măsurile standard ale şcolilor internaţionale, pentru ca elevii să înceapă în siguranţă nou an. Testele au fost obligatorii, pentru ca cei mici să poată intra în şcoală. Rezultatele au arătat patru cazuri pozitive, aceşti copii rămânând acasă, în izolare.

În consecinţă, spre deosebire de celelalte şcoli din Timişoara (de altfel, toate unităţile de învăţământ de stat din ţară), Şcoala Britanică a putut vedea cine este purtător al noului coronavirus şi a putut evita transmiterea virusului, cât şi situaţia de a intra pe “Scenariul roşu”, ceea ce înseamnă trimiterea copiilor acasă.







“A fost o discuţie cu o lună înainte să deschidem, în consiliul director şi în echipa de management. Suntem conectaţi în permanenţă la ceea ce se întâmplă şi al şcoli internaţionale din Europa, şi am hotărât că ar fi bine să testăm toţi colegii şi toţi copiii, lucru care s-a şi întâmplat. În consecinţă, au putut să intre în şcoală doar cei cu un test negativ. Oamenii au fost plecaţi în vacanţe, în diferite locuri, şi ne-am dorit să ne asigurăm că începem în siguranţă. Cei care au fost cu test pozitiv, este vorba de patru copii, sunt în carantină şi vor reveni la şcoală doar când vor avea un test negativ”, a declarat Ciprian Ţiplea, directorul British International School of Timişoara.

Ciprian Ţiplea, directorul BIS din Timişoara



Şcoala a început în “Scenariu galben” cu un sistem hibrid



British International Scool a luat multe alte măsuri de siguranţă. Şcoala a început în “Scenariu gablen”, ceea ce presupune ca elevii de la şcoala primară să fie prezenţi la ore fizic, cu măsurile de siguranţă implementate, iar cei de gimnaziu sunt merg la şcoală în sistem hibrid. Asta înseamnă că, alternativ, câte o săptămână, zece copii sunt în clasă, zece sunt acasă şi accesează orele on-line. Cei care intră în primul an de evaluări Cambridge la sfârşitul anului sunt la şcoală toţi.







“Principalul obiectiv a fost să începem noul an în siguranţă maximă, atât pentru copii, cât şi pentru profesori. De asemenea, să găsim modalitatea cea mai bună să ajutăm copiii să se acomodeze la această nouă normalitate, din punct de vedere emoţional. Pentru că măsurile implementate presupun o serie de schimbări în felul în care desfăşurăm orele, atât în interior, cât şi activitatea din exterior. Încercăm să rămânem deschişi cât mai mult timp posibil. Asta înseamnă ori scenariu galben, ori scenariul verde, să nu ajugem în scenariul roşu. În primele două săptămâni suntem în evaluare, vom vedea ce funcţionează şi ce nu”, a mai spus Ciprian Ţiplea.



Orele de muzică se ţin în parc



La intrarea în şcoală există filtre, unde se ia temperatura la fiecare elev. Aceştia se duc la şcoală la ore diferite, cu intervale de 10-20 de minute, încât să se evite aglomeraţia. La fel şi la plecare. În şcoală trebuie respectată distanţarea fizică, pentru a mări spaţiul, au scoase din clase toate obiectele de mobilier, rămânând doar băncile şi şcaunele copiilor. Unde a fost nevoie s-a montat şi plaxiglasul. Copiii poartă în interior măşti, profesorii au la dispoziţie şi viziere.



“Suntem conştienţă că purtarea măşti nu este plăcută, aşa că orele de 60 de minute s-au transformat în ore de 40 de minute. Şi după fiecare sesiune de 40 de minute, există o pauză de 20 de minute, care se petrec în exterior, acolo unde nu trebuie să se poarte mască. Vom face cât mai multe ore afară, avem un spaţiu generos în parcul nostru. Vă dau exemplul orelor de muzică, după cum ştim nu avem să cântăm în interior. Dar şi alte ore, cât timp ne permite vremea”, a mai spus Ciprian Ţipea.







Un lucru standard pentru şcolile britanice este că fiecare clasă este dotată cu chiuvetă, copiii putând să se spele pe mâini, de asemenea în toate clasele dezinfectant. Chiuvete sunt montate şi în curte şi în parc. Afară, elevii trebuie să respecte principiul “elevul şi scaunul”, ei interacţionează doar cu colegii din grupă, ei păstrează distanţa unii de alţii.





Tarife între 7.000 şi 8.000 de euro pe an



British International School of Timişoara şi-a început activitatea în 2019, într-un campus situat în nordul oraşului, construit în jurul unei clădiri istorice complet renovate, clădire ce datează din 1910. Şcoala beneficiază de facilităţi şi tehnologie digitală moderne, resurse educaţionale de calitate precum şi laboratoare special destinate orelor de informatică, artă, muzică, drama, ştiinţe.



“A fost un an interesant. Ne-am atins cu succes toate obiectilvele. Am început în septembrie 2019 cu 120 de copii. Până în martie erau deja 270 de copii, iar în acest momentul acesta avem 340 de copii şi există liste de aşteptare pentru majoritatea claselor, care sunt pline. În 2017, când am început să discutăm despre acest proiect nu credeam că o să avem mai mult de 50 de copii la start. Realitatea a arătat că m-am înşelat. Iar şcoala îşi va continua planurile de zvoltare. Se construieşte încă o clădire, unde va fi gimnaziu şi liceu. Capacitatea maximă în următorii doi-trei ani va fi de 900 de elevi. Mă bucur că avem copii foarte buni. Majoritatea sunt români, dar avem peste 15 naţionalităţi diferite”, a încheiat Ciprian Ţiplea.





După Bucureşti, Constanţa, Oradea şi Cluj-Napoca, Timişoara a fost al cincilea oraş din România care are o şcoală britanică cu licenţă Cambridge. Tarifele de şcolarizare nu sunt deloc mici: aproximativ 7.000 de euro pe an la gimnaziu şi 8.000 de euro la liceu.





Vă recomandăm să mai citiţi:



FOTO Un an de Şcoală Britanică în Timişoara. Experienţă multiculturală - 330 de elevi din 20 de ţări