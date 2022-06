Fostul viceprimar al Timişoarei timp de 12 ani face agricultură bio. „Ce se întâmplă acum în politică este extrem de infestat chimic”

Adrian Orza, fost viceprimar al Timişoarei în era Gheorghe Ciuhandu, s-a reorientat după ce a părăsit administraţia timişoreană. Locuind la Şag, la 11 kilometri de Timişoara, Orza s-a apucat de agricultură bio. A construit din fonduri europene două sere, pe o suprafaţă de peste 12.000 de metri pătraţi, şi cultivă roşii şi castraveţi bio. Mai exact, castraveţi Fabio şi Cornişon şi roşii cherry şi clasice.

“Avem un proiect european de două milioane de euro, care înseamnă un lanţ integrat – adică seră, spaţii de depozitare, procesare şi comercializare. Atât loco, cât şi prin maşină frigo, putem să ducem marfa oricui. Avem două corpuri de seră, una de 7.000 şi una de 5.000 de metri pătraţi. Unde am avut anul trecut castraveţi, acum avem roşii, şi invers. Roşii şi castraveţi pentru că aşa m-am înţeles cu cei de la Profi, la care vindem aproape tot”, a declarat Adrian Orza.

“Consumatorul trebuie şi el educat”

Bio în serele fostului lider PNŢCD înseamnă tot ce se cere în Uniunea Europeană. De la seminţe, până la polenizare şi creşterea plantelor, mediul în care ele trăiesc, iar substanţele care se folosesc sunt toate naturale.

“Noi vindem zeci de tone. Săptămâna asta dăm vreo şase tone de castraveţi. Nu neaparat că sunt mai ieftine produsele româneşti. Ci timpul în care ele ajung pe raft e mult mai scurt, cunsumatorul are acces la produse proaspete. Iar în cazul produselor bio, consumatorul mănâncă şi sănătos, spre deosebire de produsele care sunt crescute, polenizate, coapte cu chimicale. Dar consumatorul trebuie şi el educat”, a mai spus Orza.

Donaţii pentru ONG-uri şi asociaţii

Recent, Adrian Orza a donat din produsele bio, crescute sănătos, către cei care îi slujesc prin activitatea lor, pe cei aflaţi în nevoie. De roşiile şi castraveţii din serele lui Orza au beneficiat, printre alţii, Fundaţia Timisoara 89, Caritas, Centrul Maltez sau Fundaţia Pentru Voi.

“Am lucrat atâta timp în primărie pe partea de asistenţă socială, ştiu ce mult înseamnă un sprijin pentru ONG-uri. Aşa că îi ajutăm şi pe alţii. Ele ajung şi la asociaţii care se ocupă de persoane bolnave, fiind produse bio sunt mult mai bune pentru ei”, a adăugat Orza.

“Sunt dezamăgit de ce se întâmplă în politică”

Orza spune că nu-l mai interesează viaţa politică în condiţiile în care atmosfera este tot mai toxică în politică, iar acum el a trecut pe bio.