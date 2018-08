Cea mai bună fotografie din România, recompensată cu 7.000 de euro. „Vrem să-i provocăm pe toţi fotografii, fie amatori, fie profesionişti”

Fotograful Anului în România, aflat la prima ediţie, este concurs de fotografie care îşi propune să premieze şi să aducă în atenţia publicului pe cei mai buni creatori români din acest domeniu. Concursul a fost conceput cu scopul de a crea o competiţie de proporţii, conectată la evenimente internaţionale similare, care să devină o platformă pentru promovare, valorizare şi educaţie în arta fotografiei.

„Povestea asta a început dintr-o necesitate, pentru că ne-am uitat foarte mult la ceea ce se întâmplă în străinătate. De fapt este o reţetă preluată de afară. Fotografia românească a ajuns la un nivel foarte înalt şi ne-am asumat rolul să organizăm un astfel de concurs şi în România. E o competiţie naţională dedicată fotografei româneşti, prin care noi vrem să compensăm. Vrem să-i provocăm pe toţi fotografii, fie amatori, fie profesionişti”, a declarat Ionuţ Trandafirescu.

7.000 de euro pentru fotografia anului

Fotograful Anului în România pune la bătaie premii în valoare de aproximativ 20.000 de euro. Marele premiu este de 7.000 de euro.

„E important, de fapt e chiar o datorie să recompensăm la adevărata valoare aceşti oameni care crează. Crează conţinut, se dedică unei pasiuni, fotografia este un mijloc de a comunica. Ştim foarte bine cât de important este rolul unui fotograf. De aici şi la nevoia de a face o competiţie naţională de calibru. Am reuşit să aducem alături de noi parteneri astfel că avem cele mai mari premii oferite vreodată în România pentru fotografi”, a mai spus Ionuţ Trandafirescu.

„Cine are talent, cine crede în el, e invitatul nostru să participe”

Pentru a nu exista discuţii, juriul concursului este alcătuit din profesionişti angajaţi la mari publicaţii din lume. Sunt editori foto de la The New York Times, National Geographic sau The Guardian.



Preşedintele juriului este fotograful Roger Tooth, medaliat şi membru al Societăţii Regale de Fotografie din Marea Britanie. Până în 2016 a fost directorul departamentului foto de la The Guardian şi The Observer.

„Am definit această competiţie pentru toată lumea, cu condiţia ca participanţii să fie cetăţeni români, deşi ei nu trebuie să locuiască neaparat în România, dar nici nu trebuie să fie născuţi români. Cine are talent, cine crede în el, e invitatul nostru să participe. Această competiţie nu este dedicată doar fotografilor care sunt deja consacraţi. Provocăm pe toată lumea. Trebuie să depăşim acel clişeu prin care un fotograf amator se raportează la faptul că nu are un echipament profesionist, că nu este cunoscut şi că nu a avut acces la anumite căi de a comunica fotografiile sale”, a mai adăugat Ionuţ Trandafirescu.

Înscrierile se fac până în 10 septembrie

Înscrierile pentru Fotograful Anului au început pe 25 iunie. La acest concurs poate participa orice persoană cu cetăţenie română, majoră, care se înscrie online pe pagina de concurs www.fotografulanului.ro , până în 10 septembrie. Fotografiile primite în competiţie trebuie să fie făcute în perioada 2017-2018.

Secţiunile competiţiei sunt concepute astfel încât să acopere genuri de fotografie cât mai diverse: arhitectură, peisaj, portret, natură & wildlife, street, fotografie documentară, fotojurnalism, eveniment, fashion, fine art & creativ, comercial & produs.

Turneu de promovare a evenimentului

Fotograful Anului în România a apărut ca o iniţiativă comună a Bucharest Photofest şi Fotografia românească, una dintre cele mai numeroase comunităţi online de fotografi din România.

Ediţia din anul 2018 este susţinut şi prezentată de Samsung România.

Organizatorii se află într-un turneu de promovare a concursului, care cuprinde mai multe oraşe mari, prin care speră ca mesajul lor să ajungă la cât mai mulţi fotografi. Evenimentul de la Timişoara a fost găzduit de Scârţ loc Lejer.

Gala de premiere va avea loc pe 7 octombrie, la Cinema Pro din Bucureşti. În cadrul evenimentului, care va fi moderat Lucian Mândruţă, participanţii vor avea parte şi de un concert cu trupa Viţa de Vie.