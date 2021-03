„Birtaşii” din Timişoara şi-au depus „armele”. Ceşti, farfurii, tacâmuri, tigăi, șorţuri sau bonete, în faţa Prefecturii

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş se întruneşte astăzi pentru a decide noi măsuri de carantinare. În condiţiile în care rata de infectare cu coronavirus este în continuare în creştere la Timişoara, inevitabil vor urma încă două săptămâni de carantină.

În aceste condiţii, reprezentanţii industriei HoReCa au decis să se facă din nou auziţi. Aceştia se tem de o nouă suspendare a activităţii lor. Oamenii spun că vor să transmită autorităţilor mesajul că nu îşi mai pot apăra afacerile în faţa măsurilor de carantină.



Patronii de baruri şi restaurante au organizat un protest pașnic, fără a se aduna și fără a fi vocali.

Birtaşii au predat simbolic "armele" cu care şi-ar fi putut apăra locurile de muncă, dar nu pot, ei fiind obligaaţi să închidă chiar și activitatea la terasă.

“La mine, proprietara a trimis executorii pentru chirie şi nu mi-a făcut nici o reducere pe 2020. Anul ăcesta nici nu mai întreb. Cam asta se întâmplă la mai mulţi. Unii poate au renunţat deja. Despre asta este vorba în protest”.





“Lucrez în domeniul cofetăriei. Am adus spatula, telu şi ustensilele pe care le folosesc din ce în ce mai rar din cauza acestor restricţii, care afectează cel mai mult domeniul HoReCa. Activitatea a fost redusă la 20 la sută din capacitatea normală. Noi colaborăm cu restaurantele, restaurantele sunt închise. Sperăm ca această carantină de 14 zile să se termine duminică şi să nu mai fie prelungită”.

“Avem un restaurant în Piaţa Unirii, am venit astăzi să ne facem auziţi, să transmitem autorităţilor că industria noastră a depus armele. De un an de zile suntem în aceeaşi situaţie. S-a ajuns mult prea rău. Am vrut să le atragem că la noi nu se mai poate. Am adus câte un obiect din sală şi bucătărie”.

“Deţin un restaurant şi am adus o tigaie. Sper să fie un subtil semnal de alarmă că nouă ne este foarte greu şi aproape imposibil să mai funcţionăm”.



Vineri dimineaţa, aceştia au să trecut prin fața Prefecturii și au lăsat pe trepte câte un obiect cu care ei îşi desfăşoară activitatea: ceşti de cafea, pahare, linguri de lemn, farfurii, tacâmuri, tigăi, șorţuri, bonete şi alte obiecte reprezentative ale muncii lor.Oamenii spun că au ajuns la capătul puterilor:

“Am venit aici să tragem un semnal de alarmă asupra restricţiilor care au venit asupra domeniului HoReCa şi a faptului că nu mai putem să ne facem meseria şi în final toată lumea o să ajungă să vină aici să gătească în faţa Consiliului şi a celor care iau deciziile acestea eronate şi nefondate de închidere a acestui domeniu care oricum a fost cel mai vitregit”.





“Oamenii, timişorenii sunt oameni civilizaţi şi efectiv se rabdă o situaţie critică. Resursele firmelor şi a restaurantelor efectiv s-au epuizat. Majoritatea n-au primit granturi. Eu reprezint restaurantul Casa Bunicii şi am fost refuzaţi pentru granturi, specificându-se că suntem firmă în dificultate. Păi asta şi suntem, de asta solicităm. Suntem în credite, majoritatea salariaţilor sunt în şomaj, nu prea se mai rezistă mult în domeniu. Am adus o bonetă de bucătar şi un polonic şi îmi place foarte mult că sunt nişte flori acolo, cred că simbolul este clar”.

“Trebuie să se gândească la acest domeniu cu tot ce înseamnă el şi trebuie gândire măsuri de ajutare. Să fim şi ajutaţi, nu doar închişi. Este clar că nu ajută la nimic închiderea noastră şi această carantină. Vrem să arătăm că noi nu mai avem absolut nicio armă, am lăsat şi ultimele arme, nu mai avem cu ce lupta pentru a rămâne în viaţă. E un sector important mai ales pentru Timişoara care urmează să fie capitală culturală, iar turismul gastronomic este unul din punctele care trebuie să existe într-o capitală culturală. Am adus nişte tigăi”.

