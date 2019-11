VIDEO Cum a fost sărbătorită tanti Sofia, cel mai în vârstă salariat din sistemul de învăţământ, la împlinirea a 84 de ani

Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu, i-a adus un tort, iar copilaşii i-au dăruit flori şi i-au cântat „La mulţi ani“. Tanti Sofia a fost impresionată şi a mărturisit că este pentru prima dată când primeşte de ziua ei un tort la grădiniţă: „Am venit de dimineaţă, pe la ora 4.00, ca să fac focul. Am făcut şi curăţenie, cum fac de fiecare dată. Mi-au adus flori şi tort! Au ştiut că este ziua mea. M-am bucurat. Am împlinit 84 de ani şi plec pe 85! Aş vrea ca, atât cât m-o mai ţine Dumnezeu, să stau cu copiii, la grădiniţă. Mă simt bine alături de copii. Parcă întineresc“, a spus tanti Sofia.

„Se simte din ce în ce mai tânără“

Marcela Udrea, educatoare la grădiniţa din Leurda, ne-a povestit că tanti Sofia a fost emoţionată, mai ales că nu a primit până acum un tort de ziua sa de naştere: „Când am ajuns la grădiniţă, domnul primar era acolo şi a primit din partea dânsului un tort, bomboane, suc. Tanti Sofia a fost foarte încântată pentru că nu a mai primit până acum tort la grădiniţă. A spus că se simte din ce în ce mai tânără. La vârsta de 84 de ani se simte foarte bine în mijlocul copiilor şi nu îşi dă seama că îmbătrâneşte. Îi dorim multă sănătate! Iarna vine foarte devreme, ca să se asigure că va fi cald în clasă. Vine chiar din timpul serii ca să facă focul în sobă”.

„Am reuşit să-i facem o surpriză“

Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu, a declarat că a dorit să îi facă această surpriză bătrânei pentru că este un exemplu pentru întreaga comunitate: „Nu se aştepta şi am reuşit să-i facem o surpriză plăcută. Am ţinut s-o felicit astăzi când împlineşte vârsta de 84 de ani. I-am urat multă sănătate, putere de muncă şi să fie alături de noi cât se poate de mulţi ani. Era şi astăzi la lucru, ca în orice altă zi lucrătoare. Inclusiv dumuinica se duce şi pregăteşte clasa unde învaţă copiii“

Primeşte un salariu de 440 de lei

Sofia Chiţoran este cel mai bătrân salariat din sistemul de învăţământ din România. Femeia este angajată cu normă parţială de muncă în postul de îngrijitoare din anul 1971. Ea primeşte un salariu de 440 de lei, pentru că are grijă de grădiniţă şi mai are o pensie de 640 de lei pentru că a muncit la CAP.





.„Aveam multe vaci. Aveam grijă de ele, le râneam şi le mulgeam. Cu două mâini mulgeam, că erau unele femei care nu munceau aşa cum trebuie. Uite cum am degetele acum. (n.r. –vârfurile degetelor sunt deformate). Mergeam la CAP la animale şi veneam şi la grădiniţă. Am muncit toată viaţă“, a mai mărturisit tanti Sofia.