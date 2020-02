VIDEO Cioara care tasteasă mesaje pe smartphone

Cioara a fost găsită, în urmă cu o jumătate de an, de către soţul ei, Dumitru, în Parcul Central din Târgu Jiu. Era doar un pui şi, în plus, era rănit, astfel că nu putea să zboare. Cei doi au luat cioara şi au dus-o la un medic veterinar, pentru a o salva.

După ce au reuşit s-o vindece, Simona şi Dumitru au adoptat cioara. I-au amenajat în grădina casei un adăpost, iar după un timp cioara a fost mutată în casă, fiind acum ca un membru al familiei: „Am mutat-o acolo. Stătea închisă şi când veneam de la serviciu o scoteam afară, la plimbare, prin grădină, dar îi plăcea să stea doar pe mână. Stătea numai după noi. De cinci luni de zile l-am mutat pe «Cronco» cu noi în casă, pentru că îl considerăm ca pe un membru al familiei. Este foarte cuminte, are camera luni, are jucăriile preferate“.

Mai nou, Cronco are acum şi o lesă specială cu care este scos la plimbare în parc