Victor Ponta, despre violenţele din 10 august: „Domnul Dragnea şi cu doamna Carmen Dan au făcut o repetiţie pentru ceea ce urmează să fie în toamnă“

Fostul prim-ministru susţine că tema loviturii de stat este o altă minciună aruncată de Liviu Dragnea, preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor: „Copiii ăia care erau în piaţă voiau lovitură de stat. Asta înseamnă să preiei guvernul armata, preşedinţia. Nu poţi să vorbeşti. Dacă eşti un politician local, poţi să zici ce vrei, că nu te ia lumea în serios, dar când eşti al treilea om în stat, care schimbă guverne, sunt lucruri foarte rele“.

Deputatul Victor Ponta a declarat, într-o conferinţă de presă, că jandarmii puteau să evite violenţele, dacă doreau, dar că totul a fost premeditat, iar ordinul ca jandarmii să acţioneze în forţă a fost dat de Liviu Dragnea: „Sunt absolut convins, în baza experienţei de prim-ministru, că s-a premeditat, s-a dorit şi s-au dat ordine în sensul în care să apară aceste violenţe. Nimeni nu poate să controleze violenţele, dar am fost patru ani prim-ministru şi am avut multe proteste în faţa Palatului Victoria şi înainte de aceste protese, de fiecare dată, am convocat ministrul de Interne, şeful Poliţiei Române şi şeful Jandarmeriei.

M-au informat cel fel de protest este, câţi oameni participă, cine sunt şi de fiecare dată le-am spus că au ordin politic să evite violenţele. Jandarmeria, dacă are ordin, poate să evite violenţe. Patru ani nu aţi văzut în Piaţa Victoriei niciun jandarm şi niciun protestatar bătut. Ei ştiu cum pot să evite violenţe: nu răspundeţi la provocări, vă daţi în spate, îi filmaţi pe cei care sunt violenţi etc. Dacă tu le dai ordin jandarmilor ca în loc să nu reacţioneze la provocări să reacţioneze, să evacueze piaţa în orice fel, atunci înseamnă că ai premeditat, ţi-ai dorit şi eşti responsabil de ce s-a întâmplat. Nu este responsabil jandarmul care execută un ordin, ci cel care îl dă. Cel care îl dă este numai ministrul de interne, la solicitarea şi cu aprobarea directă a prim-ministrului. Noi, pentru că avem un stat paralel, care este la Scroviştea, doamna Dăncilă era în vacanţă şi se uita pe tabletă, atunci este clar că doamna Carmen Dan a primit ordinul de la Dragnea. Eu ştiu foarte bine, pentru că a fost prefect de Teleorman. L-am întrebat atunci pe Dragnea: «Liviu, cine e doamna? Eu garantez. Te rog s-o pui prefect. Garantez 100%»“.

Noi proteste

Victor Ponta este de părere că în toamnă vor fi noi proteste, iar violenţele din 10 august au fost doar o repetiţie pentru ceea ce urmează să se întâmple: „Cred că au vrut să strice ideea că diaspora se mobilizează. (...) Faptul că au venit mulţi oameni pentru domnul Dragnea nu a fost un mesaj bun. Eu mă aşteptam să vină 1.000 de oameni, nu atât de mulţi. Prin violenţe au încercat să strice acest miting. Cred că au făcut o repetiţie. Vă rog să vă gândiţi că în luna septembrie sau octombrie cel târziu, la noi la Parlament o să vină din nou la vot, de la Curtea Constituţională, Codul Penal, Codul de Procedură Penală şi s-ar putea să vină şi amnistia şi graţierea. Cu siguranţă, acestea au provocat şi data trecută manifestaţii în Parlament. A fost prima dată în cei patru ani de mandat când nu am putut intra pe la intrarea principală pentru că erau foarte mulţi oameni care protestau. Cred că domnul Dragnea şi cu doamna Carmen Dan au făcut o repetiţie pentru ceea ce urmează să fie în toamnă. Din punctul meu de vedere, au greşit grav şi îi sfătuiesc şi le cer ca nu cumva să mai repete violenţele din 10 august.



Cu siguranţă vom avea proteste în Bucureşti cu ocazia rediscutării în Parlament a Codului Penal, Codului de Procedură sau cu ocazia adoptării Ordonanţei de Urgenţă privind amnistia şi graţierea, iar atunci a creat acest scenariu, că ne ducem şi îi batem pe cei din piaţă, că sunt cu statul paralel, vor să dea lovituri de stat sau alte lucruri de acest fel. Ştiu că domnul Toader a insistat şi vineri la domnul Toader Tudorel şi, dacă se va da, vor fi proteste foarte mari“.

„Dragnea va pleca la închisoare din funcţie“

Fostul prim-ministru a precizat că Liviu Dragnea avea întâlniri frecvente cu Maior şi Kovesi, iar tot timpul urmărea „rezolvarea“ dosarelor sale:



„Mai am poze cu Dragnea şi când mai spune că luptă cu statul paralel le mai prezint. M-am săturat şi trag un semnal de alarmă şi sunt obligat să fac acest lucru, pentru că domnul Dragnea vă minte în faţă cum luptă el cu Kovesi, cu Maior, cu Coldea. Nu a luptat deloc. Nu era neapărat cel mai bun prietem, dar nu scăpau de el. Maior îmi spunea: «Hai să ne întâlnim undeva unde să nu afle şi Dragnea, că iarăşi vine peste noi». Kovesi nu ştiu dacă mănâncă şorici de porc, dar o fugărea Dragnea cu şoriciul. Povestea că se luptă cu ei nu este adevărată. Eu nu l-am auzit vreodată să spună «Domnule Maior, doamnă Kovesi, nu e corect ce se întâmplă, nu ştiu, cu dosarul lui Nicuşor Constantinescu sau Nichita sau Cârciumaru». El întotdeauna a vorbit de dosarul dumnealui: «Măi, vorbiţi şi voi să se rezolve».



Domnul Dragnea, dacă nu era el condamnat, nu se apuca să se lupte cu justiţia. Orice instituţie pe care nu o controlează este din statul paralel. (...) Nu sunt ca locuinţele din Brazilia, toate instituţiile să le punem pe numele lui Dragnea, pentru că aşa cum aţi văzut nu este în stare să administreze ţara. (...) PSD este confiscat de un grup infracţional, care foloseşte resursele în interes personal, care va pleca la un moment dat, nu ştiu când, dar noi rămânem să plătim nota de plată. (...) Domnul Dragnea va pleca la închisoare din funcţie. Este o chestiune de-a lui personală, iar aceasta ne afectează pe toţi, până la urmă“.