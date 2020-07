Viceprimarul municipiului Târgu Jiu a demisionat din PSD. „Nu pot continua într-un partid capturat“

Viceprimarul Adrian Tudor nu mai este membru al PSD. Acesta este nemulţumit de faptul că nu a fost desemnat candidat al PSD pentru funcţia de primar al municipiului Târgu Jiu. „Constatând eliminarea dezbaterii politice interne şi a competiţiei corecte în interiorul partidului care să fie «arbitrată“ exclusiv de către membrii noştri, prin vot democrativ, acuzând acţiunea concertată a actualei conduceri, de eliminare sau marginalizarea a social-democraţilor respectaţi şi promovarea în partid şi în poziţii de putere, pre criterii ce ţin de interesul privat, nu de cel public a unor foşti membri şi lideri ai PDL Gorj, îmi depun, fără regrete, azi, 3 iulie, demisia din PSD. PSD, cel puţin la Gorj, nu mai e PSD. (...) După ce mai bine de un an de zile m-au încurajat să mă pregătesc pentru a reprezenta cu succes partidului, au decis eliminarea mea. Au motivat această decizie spunându-mi că «Numele Tudor face rău acestui oraş». Consider acest lucru o mare jignire nemeritată, adusă mie şi familiei mele. (...) S-a umplut paharul. Nu pot accepta să fiu parte a unui joc care nu are nicio legătură cu binele PSD, cu valorilor şi principiile în care am crezut şi în care cred. Nu pot gira cu numele meu blatul care se prgăteşte între PSD şi PNL la Târgu Jiu. Nu mă mai regăsesc într-un partid în care, mereu aceiaşi câţiva oameni, fără consultarea voastră, călcând în picioare Statutul partidului îşi împart între ei funcţii şi candidaturi pentru că ghemul lor de interese economice să nu fie deşirat. Nu pot continua într-un partid capturat, în care social-democraţii autentici sunt daţi afară, iar ticăloşia de a promova pedelişti revopsiţi în conducerea partidului este ridicată la rang de virtute".