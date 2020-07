Viaţă de taximetrist în pandemie: „Am pierdut 70% dintre clienţi”

Cosmin Ularu (42 de ani), din Târgu Jiu, a lucrat câţiva ani ca bucătar la o unitate militară, însă la un moment dat a ajuns la concluzia că merită să facă o schimbare. Oportunitatea s-a ivit atunci când un vecin i-a propus să lucreze ca taximetrist pentru că se câştigau mai mulţi bani.

A acceptat şi lucrează şi în prezent cu aceeaşi pasiune ca în prima. Cosmin spune că taximetria i s-a potrivit ca o mănuşă şi o consideră cea mai frumoasă meserie din lume: „Pot să fac o altă meserie, am calificarea necesară, dar fac ceea ce îmi place. Am lucrat doi ani de zile în cadrul armatei, ca bucătar. Practic activitatea de taximetrist de aproape 20 de ani. Am renunţat la slujba de la armată ca să mă fac taximetrist. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Un fost vecin mi-a propus atunci să practic taximetria. Mi s-a potrivit mănuşă aceasă meserie. Am avut o propunere ca să mă întorc în cadrul armatei şi să lucrez în continuare ca bucătar, dar nu regret o secundă că am renunţat la munca din armată. Banii nu înseamnă totul pe lumea asta“.

„Urmăriri de soţi sau de neveste bănuite de infidelitate“

Cosmin ar putea să scrie o carte despre ce a trăit la volanul taxiului său. De obicei, clienţii care se urcă în maşina sa ajung să-şi deschidă sufletul şi să-i povestească ce necazuri au. Taximetristul are multe amintiri, dar le păstrează pentru el, deoarece ar încălca secretul meseriei: „Am multe poveşti, pentru că vezi şi auzi multe, dar le ţin pentru mine. Ţine de secretul meseriei. Dacă meci cu un om de două - trei ori pe zi este normal că încep să-ţi povestească necazurile. Dar rămân acolo, în maşină. Am avut comenzi mai speciale: urmăriri de soţi sau de neveste bănuite de infidelitate“.

Cosmin are clienţi pe care-i transportă chiar de când a început să practice taximetria. S-a ataşt de unii dintre ei şi îi consideră ca membri ai familiei sale: „Este normal să se lege o prietenie cu cei pe care-i transport de când m-am apucat de taximetrie. Au încredere în mine“.

„Numărul comenzilor s-au redus şi cu 70%“

A avut mult de suferit în perioada celor două luni de stare de urgenţă. Veniturile realizate s-au redus considerabi. Nu s-a gândit să renunţe la taximetrie, deşi a avut oferte să lucreze ca bucătar tot în sistemul bugetar. „

Ne-a afectat pandemia foarte mult. „Numărul comenzilor s-au redus şi cu 70% în perioada în care existau restricţiile de circulaţie. Înainte rămâneam cu 3.000-4.000 de lei pe lună, iar atunci ajunsesem să nu câştig nici 1.500 de lei, în condiţiile în care familia are nevoie de ajutorul meu“, precizează taximetristul.