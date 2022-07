Un vameş maghiar şi-a dat demisia după un conflict violent în Vama Nădlac cu un cetăţean român VIDEO

Fănică Bordînc, din localitatea Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, a fost informat, în urmă cu câteva zile, de către Parchetul din localitatea de Szeged despre cercetarea care a fost demarată în legătură cu evenimentul din vamă.





„În baza denunţului a urmat dispunerea cercetării, în cursul căreia agentul de poliţie Daniel Varga şi-a dat demisia“, arată autorităţile judiciare maghiare în informarea trimisă cetăţeanului român.

„S-a făcut dreptate şi sunt mulţumit“

Fănică Bordînc este mulţumit de faptul că poliţistul a fost tras la răspundere: „S-a făcut dreptate şi sunt mulţumit. Nu am cerut daune sau altceva. Am fost contactat şi am fost audiaţi prin cameră, atât eu, cât şi soţia. Sunt mulţumit că acel poliţist nu se află mai în funcţie“.



Vameşul care a demisionat l-a împins

Incidentul a avut loc în primăvara anului 2020, când punctele de trecere a frontierei erau foarte aglomerate, ca urmare a numărului mare de români care doreau să revină în ţară din cauza restricţiilor luate în toată Europa, pentru a reduce îmbolnăvirile de COVID-19. Fănică Bordînc a venit, atunci, cu familia, soţia însărcinată şi copilul, din Belgia, unde lucra ca şofer de TIR.