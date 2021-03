Terapia cu apă rece, recomandată de un cunoscut medic român. Ce beneficii ar avea asupra organismului

Alexandru Mischie este responsabil al secţiei Cardiologie Intervenţională, Spitalul Montluçon din Franţa, membru în „Collège National des Cardiologues Hospitaliers“, precum şi responsabilul Grup de Lucru în Tele-Cardiologie al „International Society of Tele-Medicine and eHealth“.

Medicul cardiolog este un practicant al acestei terapii şi susţine, într-un articol de pe site-ul său, că terapia cu apă rece are unele beneficii distincte pentru sănătate, confirmate de un număr tot mai mare de studii clinice, sportivi, antrenori si chiar vedete: „Iarna şi temperaturile reci pot fi extrem de benefice atunci când vine vorba de sănătatea umană, desi mulţi dintre noi nu apreciem acest anotimp şi preferăm să ne cuibărim în interiorul casei sau al unei cabane călduroase la munte. În Scandinavia şi Rusia, mulţi oameni caută în mod activ frigul: se crede, în aceste zone, că înotul în apă rece face minuni pentru sănătate şi există deja multe studii ştiinţifice care sugerează acest lucru“.

Alexandru Mischie explică în ce constă această terapie şi cum poate fi urmată: „Terapia cu apă rece reprezintă expunerea scurtă (1-5 minute) la apă rece cuprinsă între 0 şi 10°. Este folosită pentru a trata unele afecţiuni de sănătate sau pentru a stimula imunitatea. Această practică există de câteva milenii, dar a fost adaptată la zilele noastre, în zonele unde nu există temperaturi reci, prin băi de gheaţă, duşuri rapide zilnice, înot în aer liber.

Principiul de bază este că un factor de stres scurt, cum ar fi frigul, generează beneficii pentru sănătate. Prin analogie cu mersul la sala de sport unde ne stresăm muşchii pentru o perioadă scurtă de timp, iar ca răspuns muşchii cresc şi sănătatea generală de sănătate se îmbunătăţeşte“.

Efectele terapiei cu apă rece

Potrivit medicului cardiolog, această terapie reduce inflamaţia şi durerea musculară: „Potrivit experţilor medicali, motivul pentru care apa rece ajută la durere este faptul că vă determină vasoconstricţia vaselor de sânge. Acest lucru reduce fluxul de sânge în zonă - de exemplu, o vătămare la care aplicaţi gheaţă - ceea ce ajută la reducerea umflăturilor şi inflamaţiei. Studiile indică faptul că sportivii care se scufundă în apă rece pentru perioade scurte după exerciţii fizice au mai puţină durere musculară ulterior. Un studiu australian efectuat în 2011 a constatat că bicicliştii care au finalizat sesiuni intense de antrenament au raportat un nivel scăzut de durere după ce au aplicat terapia cu apă rece timp de 10 minute“.

Un alt efect benefic este îmbunătăţirea sistemului imunitar: „Există dovezi din ce în ce mai mari că terapia cu apă rece poate stimula sistemul nostru imunitar, determinând îmbunătăţirea capacitaţii de a lupta împotriva bolilor.

Într-un studiu olandez, cercetătorii au testat dacă oamenii îşi pot influenţa voluntar propriul răspuns imun practicând meditaţie, respiraţie profundă şi tehnici de imersiune în apă rece. Când participanţii la studiu au fost expuşi la o infecţie bacteriană, grupul care a folosit aceste tehnici a avut mai puţine simptome, markeri antiinflamatori crescuţi şi markeri pro-inflamatorii (citokinelor) scăzuţi. Nivelurile mediatorilor proinflamatori TNF-α, IL-6 şi IL-8 au fost mai mici în grupul de intervenţie şi s-au corelat negativ cu nivelurile de IL-10. Prin urmare, rezultatele au fost extrem de pozitive. Alte studii au sugerat că expunerea zilnică la apă rece ar putea creşte, pe o perioadă de săptămâni sau luni, imunitatea antitumorală“, arată medicul Alexandru Mischie.

Foto: facebook.com/MischieAlex

Un alt efect benefic este reducerea depresiei.

„Chiar dacă apa rece nu este un remediu pentru toate afecţiunile de sănătate mintală, anumite studii de caz sugerează că înotul în apă rece a ajutat la ameliorarea simptomelor depresiei şi anxietăţii la unele persoane. Un studiu de caz descrie o femeie care a experimentat anxietate şi depresie de la vârsta de 17 ani. La 24 de ani, a început un program de înot săptămânal în apă rece. De-a lungul timpului, simptomele ei au scăzut atât de semnificativ încât a reuşit să nu mai ia medicamente pentru a le trata. Un an mai târziu, medicii ei au descoperit că înotul regulat îi ţinea la distanţă simptomele depresiei“.

Terapia cu apă rece poate creşte libidoul

Terapia cu apă rece poate reseta sistemul de reglare a temperaturii. „Dacă sunteţi cineva care simte întotdeauna frig, duşurile reci pot fi o modalitate excelentă de a vă reseta controlul temperaturii corpului. În lumea modernă occidentală, mulţi dintre noi am pierdut capacitatea de a ne încălzi. Suntem păstraţi un temperat constant prin încălzire centrală sau îmbrăcăminte caldă. În timp, corpul tău poate deveni dependent de surse externe de căldură, mai degrabă decât să se bazeze pe propriile mecanisme de producere a căldurii.

Duşurile reci vă pot reseta corpul pentru a se încălzi. Unul dintre numeroasele beneficii pozitive ale duşurilor reci regulate este că te simţi cald tot timpul! Acest lucru poate fi incredibil de benefic pentru cineva care se luptă cu senzaţia de frig tot timpul“, susţine medicul Alexandru Mischie.

De asemenea, expunerea la frig poate să ducă şi la pierderea în greutate. „Expunerea la frig vă poate creşte capacitatea de a arde calorii. Deşi sunt necesare mai multe cercetări pentru a determina dacă terapia cu apă rece poate ajuta la scăderea în greutate, unele studii au arătat că scufundarea în apă rece poate accelera rata metabolică. Aceasta este rata la care corpul tău foloseşte energie şi arde calorii. Care este explicaţia ştiinţifică: grăsimea brună este grăsimea producătoare de energie, care arde calorii, de care bebeluşii au nevoie pentru a-şi regla temperatura corpului. Cea mai mare parte dispare odată cu înaintarea în vârstă, dar scanările PET au arătat că adulţii menţin această grăsime si in perioada adultă. Cercetătorii olandezi au raportat aceste descoperiri în The New England Journal of Medicine din 2009, demonstrând că temperaturile moderat reci activează grăsimea brună la 23 din 24 de voluntari din studiu“, prezintă medicul.

Alte efecte benefice ale terapiei cu apă rece sunt îmbunătăţirea circulaţiei, a somnului, poate creşte nivelul de energie şi chiar a libidoului. „Japonezii au folosit terapia cu apă rece pentru a trata durerea şi inflamaţia cauzată de afecţiuni reumatice şi de altă natură“, mai susţine Alexandru Mischie.

Sfaturi despre practicarea acestei terapii

Medicul recomandă practicarea unui exerciţiu de respiraţie înainte de a trece la îmbăierea cu apă rece: „Există un model de respiraţie care vă va ajuta să vă adaptaţi mai repede la frig şi care trebuie făcut înainte de a intra în apă rece. (...) Tehnica se compune din 3-4 cicluri. Un ciclu presupune o respiraţie continuă de tipul inspir maxim-expir relaxat (de 30-40 de ori) urmat de un ciclul de retenţie-inspir (apnee, cat mai mult timp posibil), urmat de o expiraţie maxima. După câteva secunde de pauza, se începe al doilea ciclu. Există unii experţi care spun că respiraţia are un efect la fel de important ca si expunerea la rece, deci este foarte importantă. Faceţi duşuri calde-reci. Începeţi cu apă caldă şi, după câteva minute, scădeţi treptat temperatura până când aceasta devine la limita suportabilului. Creşteţi timpul de expunere la apa rece în fiecare săptămână. Faceţi între 3 şi 5 runde pentru fiecare duş, pentru o durată totală de 3-5 minute de expunere la apa rece; Scufundaţi-vă într-o baie de gheaţă: adăugaţi gheaţă în apă până când temperatura va fi situată între 0 şi 10°C şi rămâneţi scufundat doar 30 de secunde, săptămâna următoare 1 minut şi aşa mai departe, în funcţie de capacitatea dvs. de adaptare (nu mai mult de 5 minute)“.

Medicul originar din Târgu Jiu susţine că expunerea la apă rece se face treptat, mai întâi mâinile şi picioarele, apoi alte părţi ale corpului, dar şi progresiv: 30 secunde, 1 min, etc …

Precauţii

Există o serie de precauţii pentru a practica terapia cu apă rece. Astfel, persoanele cu afecţiuni cronice trebuie să discute mai întâi cu medicul: „Dacă aveţi afecţiuni cronice, discutaţi mai întâi cu medicul dumneavoastră, deoarece imersiunea în apă rece, dacă se face necorespunzător (brusc), vă poate afecta tensiunea arterială, ritmul cardiac şi circulaţia, poate provoca probleme cardiace; In mod ideal, ar trebui să aveţi alături un observator; Asiguraţi-vă că vă încălziţi când terminaţi sesiunea; temperatura corpului poate continua să scadă chiar şi după ce ieşiţi din apă, crescând riscul de hipotermie, aşadar menţineţi imersiunile scurte <5 minute; deşi vă puteţi creşte treptat toleranţa la frig, nu există niciun motiv terapeutic pentru a rămâne în apă rece mai mult de câteva minute“, arată Alexandru Mischie.