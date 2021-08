Scandal de proporţii la societatea care alimentează cu apă judeţul Gorj. Şef înregistrat în timp ce le cere angajaţilor să „umfle“ consumurile

De această măsură de mărire nejustificată a consumurilor ar fi fost vizaţi, potrivit celor menţionate de cel care este înregistrat, atât instituţiile, firmele, dar şi consumatorii casnici. Inginerul Tobă a justificat că în luna respectivă trebuie să scoată 400.000 în plus.

Înregistrarea audio a fost prezentată de publicaţia sabotorii.ro

„O firmă care are zece metri cubi, nu se cunoaşte că îi bagi tu un metru. (...) Adrian, nu tu că bagi, tu rupi. La şcoli, cine are şcoli? (...) Unde e mă umflatul ăla? (...) Adriane, să nu mai îmi zici de primărie, că bag peste 20.000 în plus. Eu bag. Eu mă duc la primărie cu tine în braţe. (....) Hai la instituţii. (...) Bagă la Consiliul Judeţean. (...) Bagă-le mă zece metri cubi, că nu se cunoaşte. Spunem că a fost o eroare de citire, o eroare ce ceva. Trebuie să aduc 400.000 luna asta, băi, băieţi, înţelegeţi? Luna asta trebuie să aduc 400.000“, se aude pe înregistrare iginerul Tobă.

Nu sunt „iertaţi“ nici consumatorii casnici: „De ce vă zic eu la case? Mă duc pe Petreşti, pe Panduraş, peste tot. Se vede unde udă. Cam toţi sunt la fel, udă de-i găseşte boala rea, te duci la el, are o cişmea, indică doi metri cubi. Dar el udă toată seara. Are un branşament, ceva. Şi fu..-i mama lui, trebuie să-i bagi aluia”.

Director Aparegio: „Înregistrările sunt făcute în anul 2019“

Traian Pătrşcoiu, directorul Aparegio, susţine că înregistrările sunt mai vechi, din anul 2019, şi că inginerul respectiv a fost înlocuit din funcţia pe care o deţinea: „Sunt făcute în anul 2019. Am ştiut de ele de atunci şi am luat măsuri de atunci. El este un lucrător bun dar cu limbajul stă mai rău, şi cu utilizatorii şi cu subalternii şi i-am sus că are nevoie de o perioadă de reacomodare cu locul de muncă şi nu mai este şef la Canal. Au fost discuţii de operativă. Nu a plătit nimeni apă în plus la Aparegio“.