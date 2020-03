Primărie închisă după ce un cetăţean  întors din Italia a intrat în biroul şefului. „A venit pentru c-a fost căutat, dar n-a fost găsit acasă“

Acesta susţine că, vineri, 13 martie, în biroul său a venit un cetăţean care s-a întors din Italia de curând. Acesta a fost căutat acasă de reprezentanţii poliţiei şi de cei ai primăriei, dar nu a fost găsit, astfel că a venit la primar să-l întrebe de ce este căutat.







Nicolae Fota a luat măsura de a sigila uşa sediului Primăriei Stoina, astfel încât funcţionarii nu au mai putut intra astăzi de dimineaţă la serviciu. „A intrat un cetăţean în biroul meu şi din câte am înţeles a mai venit un alt cetăţean, dar pe care nu l-am vîzut. Am chemat poliţia şi am anunţat Direcţia de Sănătate Publică Gorj. Am vrut să fac lucrarea aceasta. A venit firma şi a făcut o dezinfecţie nu doar în sediul primăriei, ci şi în şcoli, în grădiniţe. Nu ştiu dacă se afla în izolare. Eu nu ştiu de unde vin şi cum vin. Atunci când s-au dus lucrîtorii din primărie şi cu poliţia nu l-au găsit acasă. A venit de prin Italia în urmă cu o săptămână. Au fost cam opt cetăţeni care s-au întors săptămâna trecută din Italia. Au fost duşi la poliţie şi anunţaţi cu privire la ce trebuie să facă. Am decis să nu intre nimeni în primărie până când nu facem acţiunea asta. La mine în birou a venit o singură persoană. Eu am chemat poliţia şi acolo s-a făcut procesul verbal. A venit la primărie pentru că a fost căutat, dar nu a fost găsit acasă. Nu am dat noroc cu el. A stat pe un scaun în faţa mea. Eu mi-am făcut treaba aşa cum trebuie. Ei trebuie să stea în izolare, dar nu stau. Ce să le fac eu? Ei spun că sunt sănătoşi. Primăria va fi deschisă de mâine“, a spus Nicolae Fota.

Funcţionarilor din Primăria Stoina le-a fost teamă să intre în sediul instituţiei: „Ne este frică să intrăm în sediul primăriei. Domnul primar putea să ne anunţe, ca să nu mai venim“, a spus o funcţionară.

Salariaţii primăriei au fost trimişi acasă.

„Suntem toţi în pericol“

Ioana Buşe, fostul primar, care ocupă, în prezent, funcţia de consilier personal al viceprimarului cu atribuţii de primar, : „Îmi rau că am ajuns în această situaţie. Nu ne-am gândit că putem ajunge în această siuaţie. Este adevărat că domnul primar are informaţii că cetăţeni veniţi din Italia au intrat vineri în sediul primăriei. Eu am fost vineri la Târgu Jiu şi m-am întâlnit cu dumnealui în sala de şedinte, dar nu mi-a spus nimic. Sâmbătă, în jurul orei 10,00, dumnealui a pus sigiliu, ca urmare a informaţiilor pe care le-a primit. Problema este că trebuie să identificăm aceste persoane şi pe cele care au intrat în contact, pentru că suntem toţi în pericol. Datoria noastră este să anunţ DSP şi medicul. Suntem toţi în alertă. Trebuie să fie dezinfectat spaţiul. Este o situaţie destul de dificilă, dar sper să rezolvăm această problemă. Oamenii din localitate trebuie să înţeleagă că trebuie să stea mai mult în case. Pentru noi care stăm la ţară este mai uşor, pentru că avem curte unde să stă pivinţa plină cu tot ce trebuie, varză murături, bulioane şi tot ce trebuie“.