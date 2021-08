Omul de afaceri Laurenţiu Maronidis a fost arestat preventiv. Este acuzat că a făcut sex cu două minore

„La data de 30 august,poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Gorj, un bărbat de 47 de ani,din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor.

Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că în perioada 12‐23 august a.c., bărbatul ar fi întreţinut raporturi sexuale cu două minore de 15 ani,din municipiul Târgu Jiu şi oraşul Turceni.

În cauză poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea activităţii infracţionale“, au transmis reprezentanţii Poliţiei Gorj.

Tatăl uneia dintre minore lucrează la cabinetul parlamentar al deputatului Gheorghe Pecingină şi era prieten cu Laurenţiu Maronidis, astfel că venea frecvent cu fiica sa la piscină.

De asemnea, conform unor surse, omul de afaceri ar fi depus şi el o plângere penală pentru şantaj şi ameninţare, după ce ar fi primit anumite telefoane.

Ar fi pus intenţionat imaginile în care face sex cu minorele pe Internet

Adrian Mihuţoiu, cunoscut sub porecla „Parfum“, tatăl uneia dintre victime, spune că omul de afaceri ar fi distribuit în mod intenţionat imaginile cu scenele de sex care au fost înregistrate cu ajutorul unor camere de supraveghere: „Eu nu cred că nu ştia că acele camere video nu ştia că «bat» în acea direcţie. Ar fi putut să le oprească. El ştia ceea ce face. Imaginile sunt surprinse de camere de supraveghere video şi au ajuns în spaţiul public, fiind distribuite de el. Din ce am înţeles de la nişte surse, astfel de filmări cu minore în ipostaze indecente se vând pe bani. Am auzit mai multe persoane că ar fi văzut pe internet acele filmări, dar momentan, nu ştiu nimic concret. Nu ştiu pe ce site. Pe mine m-a anunţat mama fetei. Era într-o stare foarte rea. Ulterior, am aflat ce s-a întâmplat şi am rămas blocat, mai ales că ştiam de ani buni“.