Medic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, în vizorul procurorilor pentru că a refuzat să trateze pacienţi cu suspiciune de infectare cu COVID-19

Procurorii au deschis un dosar penal „in rem“, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi zădărnicirea combaterii bolilor.

Este vorba de Nicoleta Guţă, şefă la Secţia Medicală II, care se afla de gardă la Secţia de Boli Infecţioase. Conform informaţiilor care au apărut în spaţiul public, aceasta ar fi refuzat să trateze pacienţi suspecţi de infectare cu COVID-19 şi ar fi desemnat o asistentă medicală să se ocupe de tratarea acestora.

„La data de 06.04.2020, urmare a unui articol apărut în mass-media şi mediul on-line, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, în temeiul art. 292 din C.pr.pen., s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin.l din Codul penal şi zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 2 Cod penal, reţinându- se că, doctor G.N., din cadrul S.J.U. Tg-Jiu – Secţia Infecţioase, nu îşi exercită atribuţiile de serviciu, respectiv refuză să examineze şi să ofere servicii medicale pacienţilor suspecţi de infecţie cu virusul SARS-CoV-2, serviciile medicale fiind prestate doar de asistenta medicală D.L.

Cauza a fost înregistrată la data de 06.04.2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu sub nr. 1078/P/2020, cercetările fiind efectuate de către IPJ – Gorj – Serviciul Investigaţii Criminale, sub supravegherea unui procuror din cadrul acestei unităţi de parchet.

In cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la infracţiunea abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin.l din Codul penal, si extinderea urmăririi penale in rem cu privire la săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 2 Cod penal, cu precizarea că este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie“, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.