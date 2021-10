Manelistul Dan Pitic, condamnat la închisoare pentru plasare de valută falsificată. Reclamat de prostituate

Judecătoria Târgu Jiu l-a condamnat pe Dan Pitic la o pedeapsă cu suspendare, însă la aceasta s-a adăugat un rest dintr-o condamnare anterioară.

„Constată că infracţiunile pentru care inculpatul Vasile Romeo a fost condamnat în prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare prin sentinţa penală nr.43/2021 pronunţată de Tribunalul ARAD, definitivă prin decizia Curţii de Apel Timişoara nr.490/2021. În baza art. 38 alin. 1 C.p., art. 39 alin. 1 lit. b C.p., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.43/2021 pronunţată de Tribunalul ARAD, definitivă prin decizia Curţii de Apel Timişoara nr.490/2021, în pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare la care se un spor de 1 an închisoare, în total 4 ani şi 6 luni închisoare, cu executarea în regim de detenţie. În baza art.104 alin.2 C.p. revocă liberarea condiţionată pentru restul de 149 zile închisoare, rest rămas neexecutat din pedeapsa de 1an, 1 lună şi 10 zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.345/2019 a Judecătoriei Arad, definitivă prin decizia penală nr.520/2019 a Curţii de Apel Timişoara iar în baza art.43 alin.1 C.p. cumulează restul rămas neexecutat cu pedeapsa stabilită, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 4 ani, 6 luni şi 149 zile închisoare”, se arată în sentinţa Judecătoriei Târgu-Jiu, care nu este definitivă.

Instanţa de judecată a mai dispus şi confiscarea unui pistol marca Berreta pe care acesta îl deţinea ilegal, precum şi a 301 de bancnote de 20 de euro şi a 5 bancnote de 100 de euro.

Arestat în lipsă

Dan Pitic a fost reclamat de prostituate, după ce au constatat că banii primiţi de la manelist în schimbul serviciilor prestate erau falşi.

Acesta este acuzat că, împreună cu alţi indivizi din Timiş şi Arad, au pus în circulaţie circa 90.000 de euro falşi.

O parte din bani au fost descoperiţi în Târgu Jiu. În iarna anului 2019, manelistul a venit împreună cu un prieten la Târgu Jiu şi au mers să se distreze la prostituate. Prestaţiile acestora au fost plătite cu bani falşi, iar acestea i-au reclamat la poliţie.

Manelistul Dan Pitic a fost arestat în lipsă în primăvara anului 2020 pentru că se sustrăgea urmăririi penale, acesta invocând că este plecat în afara ţării pentru a susţine concerte.