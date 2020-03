Localnică din Padeş, găsită decedată în nămeţii de zăpadă. Voia să ajungă la un conac aflat în munţii

Primarul comunei Padeş, Antonie Serafim, a povestit pe pagina sa de Facebook că un localnic din satul Motru Sec a dat alarma şi rapid s-a format o echipă formată din zece salvatori, care au pornit în căutarea bătrânei, care, din nefericire, nu a fost găsită în viaţă: „Azi 25 martie în jurul orei 18 am fost anunţat de Barbu Romel, locuitor al satului Motru Sec, că în dimineaţa zilei de marţi, 24 martie, a plecat din sat, Aribaşoiu Maria, spre conacul din Culmea Cernei si nu se ştie dacă a ajuns la destinaţie. Femeia plecase cu o maşină de ocazie până la Buza plaiului, iar de acolo a luat-o pe jos pe plaiul Cernei prin zăpadă fără niciun pic de pârtie, cu traista în spate şi pe timp de ninsoare.

În urma anunţului telefonic am mobilizat câţiva voluntari, poliţiştii locali, funcţionari din cadrul primăriei Padeş şi angajatul serviciului salvamont din Padeş, în total 10 persoane şi am plecat in cautarea lui tanti Maria.

Am mers până la Buza plaiului cu maşinile, iar de acolo am luat-o la picior pe Plaiul Cernei.

Zăpada masura circa un metru, ninsese atât de mult încât abia se mai cunoşteau urmele lăsate de tanti Maria. Barbu Romel a observat un băţ înfipt in zăpadă iar lângă băţ, tanti Maria se «odihnea de veci».

Am anunţat comandantul poliţiei Tismana, care a luat măsuri urgente şi au pornit în toiul nopţii spre culmea Cernei.

Dumnezeu să te ierte tanti Maria şi să te odihnească in liniste şi pace!“