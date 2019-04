FOTO Reportaj în satul femeii de serviciu de 83 de ani concediate din grădiniţă şi apoi chemate înapoi. „Să-şi bată aşa joc de mine...“

Acum, bătrâna este apăsată de ce s-a întâmplat cu ea: „Sunt bătrână. Să mor pe copii? Să mor şi eu acasă la mine. Când m-am dus, mi-a dat să iscălesc. Nu am vrut să plec de la grădiniţă. Nu am ştiu de ce mă cheamă. După ce aţi plecat dumneavoastră (n.r. – 28 martie), imediat m-a chemat. Mi-a dat să iscălesc şi mi-a spus să mă duc la pensie. Am rămas cu pensia de la CAP, de 640 de lei. La Casa de Pensii, unde a fost copilul meu, mi-au spus că îmi mai pun un leu sau doi lei la pensie pentru ce am muncit la grădiniţă. Asta este un râs. O să mă duc să-mi iau la revedere de la copii, dar nu cu mâna goală. Aştept să-mi vină pensia. Să găsească pe cineva mai tânăr şi să muncească aşa cum am muncit şi eu“, a spus iniţial bătrâna marţi, pentru „Adevărul“.

Tanti Sofia păstrează cu sfinţenie câteva fotografii din timpul activităţii ei la grădiniţă, cea mai veche fiind din anul 1979, când s-a angajat.

„Să-şi bată joc aşa de mine...“

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj a demarat o anchetă şi recomandă reîncadrarea bătrânei . „Am luat legătura cu doamna director şi i-am recomandat să regândească poziţia pe care a avut-o şi să ia legătura cu doamna şi să facă diligenţele necesare pentru reangajare, însemnând fişa medicală şi tot ce ţin de aceste lucruri. O să facem o comisie de disciplină care să analizeze situaţia. Vrem să aflăm de ce a fost dată afară şi acum se încearcă reangajarea“, a spus Marcela Mrejeru, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj.

Bătrâna a declarat iniţial că se simte umilită şi nu vrea să se mai întoarcă la grădiniţă: „Nu vreau să mă întorc, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Aş mai fi stat un an sau doi. Să-şi bată joc aşa de mine... Le mulţumesc părinţilor, pentru că toţi au vrut să mă întorc şi să mă plătească ei ca să am grijă de grădiniţă, dar eu nu pot să primesc banii lor“.

După plecare jurnaliştilor, marţi, directoarea grădiniţei, Camelia Barbu, a vizitat-o însă pe bătrână şi-a rugat-o frumos să se întoarcă. De asemenea, directoarea şi-a cerut scuze şi i-a spus că nu este vinovată de ce s-a întâmplat. Bătrâna Sofia a acceptat până la urmă să se întoarcă la şcoală de miercuri. „A venit doamna directoare. M-a rugat să mă întorc. Şi-a cerut scuze, că s-a făcut o greşeală. Nici ea nu a ştiut. O să mă întorc şi o să stau până la toamnă. Îmi pare bine. Sunt bucuroasă“, a declarat mai apoi bătrâna pentru reporterii „Adevărul“.





Eugen (foto jos), fiul bătrânei, a povestit despre viaţa grea pe care a dus-o mama lui: „Muncea şi la CAP, şi la grădiniţă, şi acasă, pentru că are un fiu cu «boala copilului». A dus o viaţă foarte grea. La ora 4 era la CAP şi mulgea vacile, apoi la grădiniţă. Supărarea mare este că nu merită o pensie decentă“.

„Sufletul ei era la grădiniţă“

Vecinii bunicii femeii sunt înfuriaţi. „Grădiniţa era a doua ei casă. Cum pot să facă aşa ceva? Venea şi seara să facă focul. Era ajutată şi de cei din familie. Sufletul ei era la grădiniţă. Normal că este supărată de ceea ce s-a întâmplat“.



Marcela Udrea, educatoare la grădiniţia din Leurda, spune că este greu fără tanti Sofia: „Vin eu mai devreme cu o jumătate de oră şi fac focul. După cursuri, fac curăţenie. Este mai greu, dar nu avem ce să facem. Tanti Sofia îşi făcea bine treaba“.

Conducerea grădiniţei, din bâlbă în bâlbă

Camelia Barbu (foto jos), directoarea Grădiniţei 1 din Motru, responsabilă de concedierea bătrânei, s-a răzgândit şi ea şi a declarat marţi pentru „Adevărul“: „Doamna Sofia a fost concediată pentru că am stat de vorbă cu dumneaei şi a reieşit că îşi doreşte că vrea să meargă la pensie, că îşi doreşte să aibă grijă de copilul bolnav. Sincer, ne-am gândit la securitatea şi sănătatea copiilor din grădiniţă. Nu a fost o decizie luată împotriva dumneaei. Din contră, ne-am gândit că la vârsta dumneaei se poate odihni şi să-şi vadă de sănătate. Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Aş putea să mai stau de vorbă cu dumneaei şi, dacă îşi doreşte cu ardoare să mai lucreze şi să ne ajute, dacă medicul îşi dă acordul, o putem reîncadra. Eu din reportajele dumneavoastră am înţeles că este o bătrână care munceşte şi o exploatăm la vârsta dumneaei. Ce nu se ştia, e că are pensie de la CAP. Noi nu ştiam că are un venit“.

În urmă cu doar o zi, directoarea avea o altă opinie: „Motivul este că doamna este pensionară. Nu am ştiut că este pensionară şi că are pensie de CAP. Niciodată nu ne-a spus lucrul acesta. Normal este ca la vârsta asta să fie la pensie. Am ţinut-o aşa pentru că era la două ore, normă de forfetar şi nu avea cotizaţia, din punctul nostru de vedere, dar dacă dumneaei are pensie de CAP este normal ca aşa să fie. Este decizia legală. Nu că nu are voie să lucreze, dar are o vârstă înaintată. Trebuie să ai o cotizaţie minimă ca să ieşi la pensie, dar nu ştiam că dumneaei era deja pensionară. A fost angajată de foarte mulţi ani. Între timp, dumneaei şi-a băgat pensia de CAP. Nu mai are voie să lucreze Am decis că trebuie să înceteze contractul pentru că are o vârstă înaintată şi dumneaei a dorit să iese la pensie“.

Ioana Talău, director al Casei de Pensii Gorj, spune că bătrâna poate să fie angajată la loc fără probleme: „Este pensionată la limită de vârstă cu un stagiu de cotizare complet prevăzut de lege. Poate să fie angajată“.

Deşi mai mulţi români s-au arătat interesaţi să doneze bani în contul bătrânei după debutul scandalului, ea şi fiul ei au declarat pentru „Adevărul“ că nu doresc să fie ajutaţi financiar.

