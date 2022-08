Tânăra pianistă din România care a cucerit marile scene din Europa. Mihaela Manea: „Mai am lucruri de descoperit“

Este deţinătoare a peste 30 de premii internaţionale, printre care: premiul I la Concorso Internationale di Musica “Lorenzo Perosi”, Concorso Pianistico Internationale “Giuseppe Teraciano”, Concorso Internationale “Rovered’Oro”, Concours International de piano “Simone Delbert-Fevrier”, premiul III la Concursul International “Carl Filtsch” Sibiu, The International Piano Competition for Young Musicians Enschede Olanda (premiul III si premiul presei), Transylvanian International Competition (premiul Dinu Lipatti), Premiul I al Festivalului International Mdw (ISA - Reichenau, Austria), Siena International Piano Competition (Premiul II).

Mihaela Manea studiază pianul încă de la vârsta de 6 ani, iar debutul ca solistă într-o orchestră l-a avut la vârstă de 9 ani.

„Aş vrea să le spun colegilor mai tineri că de cele mai multe ori intuiţia nu ne înşală, iar spontaneitatea şi perseverenţa sunt poate cei mai buni aliaţi pe care îi putem avea”, spune pianista.

În perioada 2015-2022 a studiat la Universitatea de Muzică şi Arte Dramatice din Viena cu profesorul Ştefan Arnold, absolvind cu distincţie atât examenul de licenţă cât şi examenul de master.

A fost bursieră a Fundaţiei „Martin şi Adriana Sternin” între anii 2011 şi 2021, iar în 2016 a obţinut bursa societăţii „Beethoven” din Viena. În 2018 primeşte şi bursa Fundaţiei „Martha Sobotka-Janeczcek” a Universităţii de Muzică şi Arte Dramatice din Viena. În prezent îşi continuă studiile în cadrul celui de-al doilea master, cu profesorul Avedis Kouyoumdjian la Universitatea de Muzică şi Arte Dramatice din Viena şi cu profesorul Markus Schirmer la Universitatea de Arte din Graz.

Profesor de muzică în Viena

Muzică de cameră are o importanţă deosebită pentru artista târgovişteană. Ea colaborează în prezent cu muzicieni de renume precum Christian Altenburger, Reinhard Latzko, Rudolf Leopold. Este invitată permanent a majorităţii orchestrelor din România, colaborând cu dirijori precum Horia Andreescu, Ilarion Ionescu-Galaţi, Alexander Walker, Mark Kadin, Robert Gutter, Alain Paris, YuAn Chang, Vlad Conta, Mihail Secikin, Valentin Doni.

În tot acest timp, Mihaela îi pregăteşte pe câţiva studenţi, cu care are o relaţie specială. „Am o oarecare relaţie de prietenie cu elevii, o relaţie deschisă, pentru că eu am fost educată în sensul ăsta, să nu îi văd pe profesori ca ceva de neatins. Elevii mei vorbesc deschis cu mine. Eu fiind foarte tânără şi conectată cu ce se cere acum, le vorbesc pe limba lor, nu mă complic foarte mult”, explică tânăra pianistă.

Mihaela Manea, 25 de ani, pianistă. FOTO: Arhiva personală

În familia sa, nimeni nu a fost muzician în adevăratul sens al cuvântului. Doar tatăl său a studiat violoncelul aproximativ doi ani.

„Părinţii mei voiau să mearg la liceul de muzică pentru că locuiam foarte aproape. Cu doamna Cristina Pintea am început în clasa I. Până pe la vârsta de 11 ani am ţinut-o tot aşa, cu concursuri, concerte, olimpiadele naţionale, fără să iau prea în serios treaba asta, să mă gândesc la o carieră, să fiu pe scenă. Acum cred că muncesc mai puţin decât înainte, pentru că mai am şi alte responsabilităţi. Viena m-a învăţat să studiez eficient, dar tot cred că muncesc 6 ore pe zi. Aici, cu cât trece timpul, a fi muzician nu este uşor, ci devine din ce în ce mai greu. Oricum, mai am lucruri de descoperit, nu doar la pian, ci în muzică, în general, şi despre viaţă”, spune tânăra.

Mihaela Manea vrea să predea în continuare muzică, iar în privinţa activităţii muzicale îşi doreşte să poată susţine 30 de concerte pe an.



Mihaela Manea şi studenţii săi. FOTO: Arhiva personală





Mihaela Manea, 25 de ani, pianistă. FOTO: Arhiva personală