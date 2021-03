Lovitură dură pentru COS Târgovişte, după moartea unui angajat. Are de plătit o despăgubire consistentă

Combinatul de Oţeluri Speciale (COS) Târgovişte a primit o amendă penală şi a fost obligat la plata unor despăgubiri civile pentru ucidere din culpă şi neprotejarea angajaţilor, după ce un salariat a murit într-un accident de muncă în urmă cu opt ani.

Amenda penală este în valoare de 125.000 de lei. Pe lângă asta, COS a fost obligat de judecători să plătească unui număr de patru membri ai familiei victimei (soţia şi trei copii) despăgubiri în valoare totală de 116.000 euro, acceptându-le acestora mai puţin de o cincime din pretenţiile formulate, cifrate la un total de 605.000 euro.

Hotărârea instanţei nu este definitivă şi a fost atacată deja cu apel de către COS Târgovişte, care a negat integral acuzaţiile şi în cursul anchetei procurorilor. Investigaţia a durat 5 ani, dosarul fiind trimis în judecată în 2017. Compania a invocat la proces şi prescrierea răspunderii penale, argument respins de judecători.

SOLUŢIA PE SCURT

„Solutia pe scurt: I.În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul MIHĂILĂ VASILE, fiul lui .........., CNP ..............., fără antecedente penale, a infracţiunilor de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 2 C. penal şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, prev. de art. 349 alin. 1 C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 C. penal, ca urmare a decesului inculpatului. II.





Respinge excepţia prescripţiei răspunderii penale, invocată de inculpata SC COS TÂRGOVIŞTE SA, ca neîntemeiată. III. În baza art. 349 alin.1 Cod penal cu aplic.art.5 Cod penal, raportat la art. 135 alin.1 Cod penal, art.136 Cod penal şi art.137 alin. 4 lit.b Cod penal condamnă inculpata COS TÂRGOVIŞTE SA, prin lichidator judiciar Maestro SPRL, prin reprezentant legal Oleg Shvedakov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr......., CUI.........., societate pe acţiuni, cu sediul social în municipiul Târgovişte, str. Şoseaua Găeşti, nr. 9-11, judeţ Dâmboviţa, cu forma de proprietate privată, având ca activitate principală producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, COD CAEN ...., fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, la pedeapsa de 150 zile-amendă.





În baza art.192 alin.2 Cod penal cu aplic.art.5Cod penal, raportat la art. 135 alin.1 Cod penal, art.136 Cod penal şi art.137 alin.4 lit.c Cod penal condamnă pe aceeaşi inculpată, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, la pedeapsa de 200 zile-amendă În baza art.38, art. 39 al. 1 lit. c) Cod penal, contopeşte pedepsele de mai sus, aplică pedeapsa cea mai grea, de 200 zile amendă, la care adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv 50 zile, astfel că aplică inculpatei pedeapsa rezultantă de 250 zile amendă.





În baza art. 137 al. 2 Cod penal stabileşte suma corespunzătoare unei zile-amendă la 500 lei, astfel că inculpata va executa o amendă de 250.000 lei . Pune în vedere inculpatei, că potrivit art. 497 alin. 1 Cod procedură penală, are obligaţia să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea din cadrul Judecătoriei Târgovişte, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.





În baza art. 14, 15 şi 346 Cod procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil admite în parte acţiunea civilă formulată de părţile civile GHINEA MIHAELA, GHINEA ADRIAN LUCIAN, CĂLIN ELENA MARINELA, TÎRZIMAN DENISA DANIELA şi obligă inculpata COS TÂRGOVIŞTE SA să plătească părţii civile GHINEA MIHAELA suma de 1000 euro daune materiale şi suma de 50.000 euro, în echivalent în lei la cursul BNR din ziua plăţii, cu titlu de daune morale, părţii civile GHINEA ADRIAN LUCIAN suma de 25.000 euro, în echivalent în lei la cursul BNR din ziua plăţii, cu titlu de daune morale, părţii civile CĂLIN ELENA MARINELA suma de 20.000 euro, în echivalent în lei la cursul BNR din ziua plăţii, cu titlu de daune morale şi părţii civile TÎRZIMAN DENISA DANIELA suma de 20.000 euro, în echivalent în lei la cursul BNR din ziua plăţii, cu titlu de daune morale.





În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.p.p. ?i art. 275 C.p.p., obligă inculpata COS TÂRGOVIŞTE SA la plata sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 266 lei cheltuieli aferente fazei de urmărire penală. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p, onorariul avocatului din oficiu (av. Grigore Liviu - conform delegaţiei seria DB nr. 2535/2018 – 868 lei) rămâne în sarcina statului şi urmează a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.02.2021. Document: Hotarâre 62/2021 09.02.2021”