Ce înseamnă să-ţi faci vacanţa în insula Sao Miguel, considerată cea mai frumoasă de pe Pământ

São Miguel, supranumită „Insula Verde“, este cea mai mare şi mai populată insulă din arhipelagul portughez Azore, situat în Oceanul Atlantic. Insula acoperă 760 de kilometri pătraţi şi are în jur de 140.000 de locuitori, cei mai mulţi, respectiv 45.000, fiind în oraşul Ponta Delgada.

„E o ceaţă în aer care învăluie insula asta într-un mister aparte, fie că sunt nori, fie aburi fierbinţi sau picături de apă sărată. Aşa e insula asta – precum o femeie ce nu se dezvăluie imediat, ci se ascunde sub văluri largi, în adierea vântului, aşteptând să o descoperi. Uneori, e furioasă ca un vulcan – pun intended (n.r. – o glumă intenţionată), pentru că e o insulă vulcanică. De aici şi rocile negre ca sufletul Diavolului.

Doar că peisajele ei sunt clar din Grădina Raiului. Da, e cea mai frumoasă insulă din lume. Cel puţin dacă pe mine m-ai pune să descriu Raiul, exact aşa aş încerca să-l povestesc“, scrie Simona Stănescu pe blogul său de travel lipa-lipa.ro.



Insula Sao Miguel. FOTO lipa-lipa.ro

CASCADE, APE TERMALE ŞI SATE FERMECĂTOARE

Insula São Miguel poate fi explorată cât vezi cu ochii şi-ţi oferă privelişti de vis, însă călătorii trebuie să ştie că aplicaţia Google Maps este indispensabilă, pentru că nu există un ghid turistic bine realizat. Insula în sine este o minunăţie – din orice colţ ai privi-o rămâi fascinat –, însă există câteva locuri pe care nu trebuie să le rataţi dacă aveţi posibilitatea să ajungeţi acolo.



Principala perlă a zonei este o cascadă, care apare pe hartă sub numele de Queda de Água do Salto da Farinha. De asemenea, insula este bogată în izvoare termale, cele mai spectaculoase aflându-se în Parcul Terra Nostra.

În vestul insulei São Miguel, în zona Sete Cidades, există mai multe puncte de interes, printre care Miradouro da Vista do Rei, Miradouro da Boca do Inferno, Lagoa do Canario, Lagoa das Sete Cidades – unde este recomandată o drumeţie în jurul lacurilor şi o vizită în fermecătoarele sătuce Sete Cidades şi Mosteiros.

PRIVELIŞTI DE LA ÎNĂLŢIME

În sudul insulei São Miguel se află zona în care ar fi de preferat să vă cazaţi. Ponta Delgada este oraşul în care veţi ateriza şi una dintre variantele ideale în care să vă petreceţi nopţile. Oraş-port, Ponta Delgada are multe restaurante şi baruri cochete, dar şi plantaţia de ananas „St. Anthony“.



Pico da Vara panorama FOTO wikipedia

În centrul insulei se află Lagoa do Fogo, care ascunde şi un traseu de hiking ideal pentru cei cu spirit aventurier, fiind nemarcat şi destul de dificil. De asemenea, aici veţi descoperi şi apele termale Caldeira Velha. Pentru amatorii de apusuri admirate de la înălţime şi pentru cei care se dau în vânt după peisaje splendide, atunci nord-vestul insulei São Miguel este locul unde veţi avea parte de aceste lucruri din plin.

Nu trebuie ratat nici micul oraş Vila Franca do Campo. Iar dacă aţi poposit aici, atunci trebuie neapărat să vizitaţi capela construită pe deal, locul de unde acum sute de ani, în urma unui cutremur, a început o alunecare de pământ care a îngropat oraşul de atunci. Astăzi, însă, locul este perfect pentru a vedea de sus coasta insulei şi întregul oraş Vila Franca. De asemenea, aici sunt disponibile tururi de observare a balenelor cu cocoaşă, a broaştelor ţestoase şi a delfinilor.

O REZERVAŢIE NATURALĂ DE TOATĂ FRUMUSEŢEA

Pico da Vara este cel mai înalt munte de pe insula São Miguel şi face parte din rezervaţia naturală cu acelaşi nume. Zona din jurul muntelui include cel mai mare arboret rămas din pădurea nativă de lauri de pe insulă. Impozantul munte se află în partea de est a insulei, în zona Serra da Tronqueira, la confluenţa municipalităţilor Nordeste şi Povoacao.



Insula Sao Miguel. FOTO lipa-lipa.ro

Rezervaţia naturală începe de pe un drum de pământ, care leagă regiunea de platoul graminhais de pico da vara, într-o zonă pe care drumul o intersectează cu ribeira do purgar. Situată în partea de est a insulei São Miguel, relieful său este caracteristic montan, şerpuit de văi şi râpe. Important de ştiut este că accesul în rezervaţia naturală şi pe munte necesită o autorizaţie specială, care poate fi obţinută printr-un formular de cerere online.

CUM AJUNGI ÎN PARADIS

Pentru a ajunge pe São Miguel trebuie să faceţi mai multe combinaţii de zboruri, iar cel mai simplu mod este să includeţi în traseu şi un drum până în Lisabona sau Porto. De acolo trebuie să vedeţi spre ce insule vreţi să zburaţi. Metoda recomandată este zborul între cele trei grupuri de insule şi doar între cele mai apropiate să apelaţi la barcă. Odată ajunşi acolo, cel mai la îndemână este să închiriaţi o maşină, însă la fel de bine o puteţi lua la pas, pentru a zăbovi atât cât vă face plăcere în fiecare loc interesant pe care îl descoperiţi – şi nu sunt deloc puţine.



Iernile şi verile sunt blânde

Insula São Miguel are un climat subtropical, deşi se află între patru clasificări climatice diferite. Similar cu alte insule din arhipelag, São Miguel este influenţată de curenţii şi vânturile oceanice şi, în special, de cursul ciclonic al Golfului.

Iernile sunt foarte blânde, raportat la standardele europene, iar verile sunt calde şi relativ uscate. De pildă, temperaturi de peste 30 de grade sau sub 5 grade Celsius n-au fost înregistrate niciodată pe coastă.

Ponta_Delgada - wikipedia

O istorie tumultoasă care a dus la un progres remarcabil

În jurul anului 1427, São Miguel a devenit a doua dintre insulele descoperite de Gonçalo Velho Cabral care a devenit aşezare pentru coloniştii din Portugalia continentală. Prima capitală a insulei a fost Vila Franca do Campo, care a fost devastată de cutremurul şi alunecările de teren din Vila Franca, din 1522. Tragedia a contribuit la ridicarea Ponta Delgada la statutul administrativ şi economic de oraş şi centru de afaceri, în 1546.

În timpul crizei succesiunii portugheze din 1580, locuitorii din São Miguel au câştigat bătălia navală de la Vila Franca împotriva unei escadrile franceze care susţinea pretenţiile pretendentului António, Prior do Crato. Odată cu războiul de restaurare portughez, din 1640, insula şi-a recâştigat poziţia de centru comercial, stabilind noi contacte în Brazilia, care a fost puternic colonizată în această perioadă. Unele dintre clădirile istorice ale insulei, inclusiv conace şi biserici, datează din această perioadă. Locuitorii din zonă s-au dezvoltat pe seama exportului de portocale, în principal în Marea Britanie.

SURSELE DE VENIT: CULTURILE DE CEAI, ANANAS ŞI TUTUN

În 1831, în timpul războaielor liberale, în urma debarcării trupelor loiale reginei Maria a II-a în Nordeste, trimise de viitorul duce de Terceira, a fost organizată o rezistenţă la regimul absolutist de pe insulă.

În 1832, această miliţie a declarat loialitate faţă de Cartă şi de regina Maria, formând un contingent care a navigat spre continent, unde au fost implicaţi în eliberarea oraşului Porto. Economia a început să înflorească, iar portul Ponta Delgada s-a extins, prin exportul de noi culturi, printre care cele de ceai, ananas şi tutun.

Dezvoltarea industriei de pescuit, cultivarea alimentelor de bază şi extinderea industriei de lactate au permis creşterea multor centre de populaţie de pe insulă. După Revoluţia Garoafelor, insula a primit sediul Preşedinţiei Regiunii Autonome Azore, situat în Ponta Delgada.