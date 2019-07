Românul care vrea să parcurgă cu bicicleta 1.000 de kilometri în 48 de ore: „Mă gândesc la lupta eroică purtată de copiii născuţi prematur“

Cursa lui Constantin Lucuţar va începe joi, 25 iulie, la ora 8.00. El va pleca de pe esplanada Casei de Cultură din Suceava.



„Poate vă întrebaţi de ce nu am renunţat la nebunia asta. 1.000 de km în 48 de ore! Sincer vă spun, nu este orice fel de nebunie. Este o luptă grea cu timpul, oboseala şi vremea care este mereu surprinzătoare. Mereu mă gândesc la lupta eroică purtată de copiii născuţi prematur. Spre deosebire de mine, ei se luptă cu viaţa, fiecare secundă câştigată înseamnă o şansă la viaţă. În acest război, am intrat încă din 2017, de atunci an de an lupt alături de ei, pentru că fiecare copil contează! Vă mulţumesc pentru sprijin!”, a scris Constantin Lucuţar pe pagina salvaticopiii.galantom.ro - 1.000 de km pe bicicletă prin România în 48 ore - 2019, unde se pot face donaţii.

Preşedinta Salvaţi Copiii Suceava, Camelia Iordache, a informat că în ultimii opt ani, organizaţia a investit aproximativ cinci milioane de euro în dotarea a 96 de maternităţi şi secţii de nou-născuţi din toate judeţele, cu peste 630 de echipamente medicale, care au ajutat la supravieţuirea a peste 72.000 de copii. Camelia Iordache a menţionat că în judeţul nostru, toate spitalele au fost beneficiare ale programului Salvaţi Copiii. Anul acesta vor primi din nou echipamente spitalele din Câmpulung şi Fălticeni şi un cabinet al unui medic de familie din Dolheşti.

