Ea i-a dat viaţă, el o învaţă să scrie. Povestea lui Trandafir, „bulgăraşul de aur” al unei familii sărmane

Tatăl elevului Trandafir lucrează la o firmă de salubritate, însă leafa nu acoperă nevoile copiilor. Mama este casnică şi parcă nu are stare. Tot timpul trebăluieşte. Din acest motiv, cei care i-au trecut pragul locuinţei au spus că-n ciuda agomeraţiei, în casă este mereu curat.

Pentru că au simţit pe propria piele că cine nu are carte, n-are nici parte în viaţă, părinţii celor 8 copii sunt în stare să mute munţii din loc ca să-i trimită la şcoală.

Trandafir a avut noroc. A fost acceptat în clasa unei cunoscute şi îndrăgite învăţătoare din oraş. Este vorba despre Nicoleta Bogoş, preşedinta Asociaţiei „Licuricii Fericiţi”.

„Trandafir este unul dintre cei 31 de elevi ai clasei I a cărei învăţătoare sunt. Povestea lui este frumoasă. Noi spunem că este bulgăraşul nostru de aur. Anul trecut, în prima zi de şcoală, exact în timpul festivităţii de deschidere, el a venit timid, cu mama sa de mână, să se înscrie în clasa I. Deşi aveam clasa numeroasă, am simţit că trebuia să facă parte din colectivul de elevi. I-am îndrumat spre secretariat, s-au înscris, şi Trandafir a devenit elev al clasei pregătitoare A. Este foarte iubit de colegii săi, care l-au adoptat din prima zi de şcoală, la fel ca mine. Au avut grijă să nu se simtă stingher, să nu-i fie teamă. Trandafir este un copil îndrăgostit de şcoală”, ne-a declarat învăţătoarea.

Din pricina crizei epidemiologice, nici Şcoala „Bogdan Vodă” nu a mai organizat festivitatea de premiere a elevilor, la sfârşitul anului şcolar 2019 – 2020, iar cei mici au rămas cu un gust amar, pentru că aveau anumite aşteptări. Ca să-i alinte, învăţătoarea le-a prăgătit mici cadouri şi i-a vizitat pe fiecare în carte acasă.

„Îmi vine să plâng când povestesc lucrurile astea”

Când a ajuns la Trandafir „doamna” a fost primită cu o bucurie sinceră de către toţi copiii familiei. În timpul vizitei, elevul său i-a spus că şi-a învăţat mama să îşi scrie numele cu litere de tipar. Anterior, femeia se semna cu degetul pentru că nu cunoaştea alfabetul.

„Îmi vine să plâng când povestesc lucrurile acestea. O emoţie mai puterică ca în ziua respectivă nu am mai simţit. Am fost atât de mândră de ceea ce a făcut încât tot ceea ce trăisem până atunci mi se părea floare la ureche. Un copil simplu, aparent fără nicio şansă, a reuşit ce nu am reuşit noi”, a spus sursa citată.

Nicoleta Bogoş, acasă la familia Lazăr FOTO: Nicoleta Bogoş

Mama şi-a rugat fiul să o înveţe să îşi scrie propriul nume, Vandana. A fost o elevă cuminte, susţine băiatul care vrea să se facă poliţist atunci când va fi mare. A ales această profesie pentru că ar vrea să-i apere pe oameni de rele.

Întrebat ce îşi doreşte să primească de la Moş Crăciun, Trandafir a spus că ar vrea o maşină cu telecomandă.

Povestea lui Trandafie este rară. Copilul a avut nevoie de o şansă ca să demonstreze că este iubitor de carte şi că vrea să-şi depăşească părinţii pierduţi în ignoranţă. A primit această şansă de la învăţătoarea lui, Nicoleta Bogoş, care sprijină acum întreaga familie.

Vă recomandăm să citiţi şi:

CTP îl critică dur pe Colţescu: „E vorba de meltenism, de ghiolbănie!“

Ilie Năstase a explicat de ce trebuie să fie apărat Colţescu: „E român şi nu e rasist“

Colţescu, terminat ca arbitru: Un oficial UEFA a explicat ce va păţi românul

Colţescu, apărat de un fost fotbalist de culoare: Discurs elegant despre gestul românului

Sociologul Gelu Duminică dă verdictul: „Colţescu, rasism inconştient. S-a sinucis profesional“

Colţescu, dărâmat: Prima sa reacţie după ce a fost acuzat de rasism

Mircea Badea, negru de supărare: Declaraţii acide după ce Colţescu a fost făcut rasist VIDEO