Cum să sari de la înălţime pe o saltea pneumatică pentru a scăpa de incendiu

Incendiul a izbucnit marţi, în jurul orei 9.15, la etajul 6 al blocului cu 7 etaje pe de Bulevardul Mamaia nr. 90, în zona Spitalului Militar din Constanţa.

Femeia care locuia acolo s-a aruncat de la balcon sub privirile mulţimii. Pe sol nu era nicio plasă de siguranţă, nicio pernă pneumatică, nicio autoscară.

Ulterior, conducerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea a arătat că instituţia nu are în dotare plase de siguranţă şi nici saltele pneumatice.

Ei bine, saltelele lipsesc şi din dotarea ISU Suceava, după spusele purtătorului de cuvânt Alin Găleată.

Pe de altă parte, generalul (r) Ioan Burlui, fost şef al ISU Suceava, în perioada 2009- 2019, a declarat pentru „Adevărul” că salteua se dovedeşte eficientă doar în anumite condiţii. În primul rând contează ca persoana care are nevoie de ajutor să ştie cum să sară pentru a evita tragedia.

„Folosirea saltelei poate fi luată în calcul, dar în cazuri extreme. Când nu există altă soluţie. Săritura pe saltea nu este la îndemâna oricui, trebuie un minim curaj şi minime informaţii pentru a fi căderea realizată efectiv pe spate. Picioarele şi capul se ţin puţin în sus în timpul căderii. Şezutul să fie primul care ia contact cu salteaua astfel încât să protejezi coloana vertebrală”, a spus Ioan Burlui.

Întrebat dacă salteaua este eficientă atunci când saltul se face de la nivelul etajului 6 – 7 sau 8, generalul a spus: „Sunt saltele cu mai multe straturi care permit o decompresie controlată a aerului atunci când ia contact cu o greutate. Este ca şi cum ai sări în bazin de la prima sau a doua platformă. Siguranţa (n.red. - înotătorului) depinde şi de adâncimea bazinului”.

Ioan Burlui are o experienţă de aproape 40 de ani în lupta cu flăcările şi salvarea vieţilor omeneşti. El a explicat că de-a lungul carierei sale a reuşit să salveze oameni cu ajutorul saltelei pneumatice, care, în trecut a existat în dotarea ISU Suceava.

„A fost o tendinţă de suicid la Spitalul Suceava când un cetăţean intenţiona să se arunce de la geamul unui etaj. Am montat salteaua pneumatică acolo. Realizând că omul nu este pregătit să facă săritură în mod profesionist, am luat în calcul ca omul să fie aruncat involuntar de pe saltea şi pentru a proteja o cădere necontrolată am asigurat zona limitrofă cu alte saltele”, a relatat Burlui.

ISU Suceava are în dotare cinci autospeciale cu scară.

Vă recomandăm să mai citiţi: