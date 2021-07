Corupţia din Poliţie şi efectul de domino prin care locuitorii unui judeţ pierd contracte de muncă bănoase

Un bărbat din zona Fălticeni a judeţului Suceava l-a contactat pe reporterul „Adevărul” şi a povestit în detaliu experienţa negativă pe care a trăit-o din cauza că Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto Suceava se confruntă cu o acută lipsă de personal.

El a spus, sub protecţia anonimatului, că s-a înscris la o şcoală de şoferi din zona Fălticeni pentru obţinerea categoriei C a permisului de conducere, în luna septembrie a anului trecut.

O lună mai târziu, dosarul său s-a încheiat, a fost programat la sală pe 9 februarie.

„Examenul la sală a durat 5 minute pentru că m-am pregătit foarte bine. Pentru proba practică, m-au programat pe 6.07.2021, deci după vreo şase luni. M-am dus la examen, unde un domn poliţist mi-a luat dosarul şi mi-a spus că din lipsă de examinatori nu pot să dau examenul şi că voi fi contactat în 2-3 zile.

De atunci şi până astăzi, 20 iulie, nu m-a sunat nimeni, dimpotrivă. I-am sunat eu, am sunat şi la MAI, peste tot. Am trimis şi petiţii. Nu s-a găsit o soluţie ca să fie un om examinat. Nu mai am cuvinte, este dureros. Eu lucrez în vânzări la o firmă de distribuţie şi mi-am amânat concendiul pentru că aştept să mă sune să susţin proba”, a declarat bărbatul.

El a explicat că a decis să susţină examenul pentru categoria C a permisului de conducere pentru că a obţinut un contract pentru a se angaja ca şofer internaţional, în Uniunea Europeană.

„Stăpânesc foarte bine o limbă de circulaţie internaţională, se câştigă bine ca şofer pe comunitate, am nişte atuuri”, a relatat bărbatul.

El nu este singurul care se află în această situaţie. Sunt zeci de persoane care aşteaptă de jumătate de an să le vină rândul la examinare.



Contactat telefonic, şeful interimar al Serviciului de Permise şi Înmatriculări Auto Suceava, Vasile Adrian Hlaghi, a recunoscut că instituţia duce lipsă de examinatori. El a explicat că în ciuda eforturilor depuse în ultimele luni, nu s-a reuşit soluţionarea problemei.

În prezent, în teorie, sunt 8 examinatori, dintre care 5 detaşaţi din alte judeţe. Problema este că trei sunt în concendiu de odihnă, unul în concendiu medical. Deci, la muncă sunt 4 examinatori, dintre care doar unul poate să examineze pentru categoria C. Candidaţii nu se pot duce în alte judeţene ca să susţină proba.

„Sunt 4 poliţişti delegaţi, dintre care doar unul are atestat pe categoria C, nu C şi E, doar C. Serviciul are trei examinatori angajaţi care au toate categoriile, însă unul este în concendiu medical, iar celălalt în concediu de odihnă. Norocul nostru este că avem în fiecare săptămână câte un coleg delegat de la alt judeţ care vine cu alte categorii. Azi am avut 63 de candidaţi la categoria B, 9 la C şi CE. Suntem patru examinatori pe teren, între care unul sunt eu, care ar fi trebuit să rămân la birou. Ca să acoperim cererea existentă, ne mai trebuie încă 2-3 colegi ca să putem face măcar norma”, a declarat Vasile Adrian Hlaghi.

El a arătat că în prezent, la categoriile pentru şoferi profesionişti, nu se mai ţine cont de programare. Se examinează persoanelor ale căror dosare sunt pe cale să expire.

Problema lipsei de personal a Serviciului de Permise şi Înmatriculări Auto Suceava s-a agravat anul trecut, după ce DNA a demarat cercetările pentru destructurarea unei reţele care frauda examenele contra cost.

Din reţea au făcut parte mai mulţi examinatori ai instituţiei publice, care în prezent sunt cercetaţi sub control judiciar. Ei au primit alte sarcini la locul de muncă. Nu mai au voie să examineze.

Vă mai recomandăm şi:

FOTO Un tânăr absolvent de Inginerie propune o Dacia electrică cu patru motoare. Cum arată conceptul spectaculos

Cât va costa şi ce performanţe va avea Dacia electrică. Ce modele vor fi electrificat