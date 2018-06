Clienţi rămaşi fără bani şi excursii după insolvenţa Terra Tourism: „Patroana mi-a reproşat c-am mers la ea la poartă, în loc să-i trimit un SMS“

Aproximativ 100 de persoane din judeţul Ialomiţa s-au trezit peste noapte că nu mai au unde pleca în vacanţă, după ce firma de turism la care achitaseră sejururile, Terra Tourism, societate cu sediul în Slobozia, i-a anunţat că a intrat în insolvenţă.



Poliţia a declanşat o anchetă în acest caz, după ce la sediul IPJ Ialomiţa s-au prezentat 25 de persoane dintre cele păgubite, însoţite de avocat, la scurt timp după ce au depus pe 27 iunie o plângere comună la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. „Serviciul Economic din cadrul IPJ Ialomiţa a declanşat verificările în acest caz. Aşteptăm documentele şi de la Parchet“, a explicat Andreea Loghin, purtător de cuvânt al IPJ Ialomiţa.



Clientă fidelă înşelată



Simona Vlante a fost client fidel al agenţiei din Bărăgan. Din 2006, a călătorit peste tot în lume în excursii intermediate de Terra Tourism. Ultima excursie pe care a făcut-o şi pentru care a plătit 3.500 de euro a fost în martie 2018, în Dubai.

„Am încredere în justiţie, ştiu că într-un final se va face dreptate. Banii nu-i vom mai recupera, pentru că nu are de unde să plătească (n.r. – patroana firmei), dar sigur va da socoteală în faţa legii. Suntem disperaţi, dezamăgiţi, nu mai avem linişte. Cunosc oamenii care au strâns leu cu leu şi copii care au pus bănuţi în puşculiţă un an întreg pentru a merge în vacanţă. Am încredere în autorităţi, chiar îmi doresc să plătească. Eu cred că totul a fost premeditat, ne-a înşelat cu bună-ştiinţă“, susţine femeia din Slobozia.



Simona Vlante urma să plece pentru o săptămână în Turcia, la Belek, pe 29 iulie. A apucat să plătească doar 1.700 de euro din suma de 4.000 de euro, valoarea totală a vacanţei. „Am avut încredere în cine nu trebuie, se pare, de-a lungul timpului, am recomandat şi altor persoane să meargă cu ei în vacanţă, iar acum îmi pare rău. Este o situaţie delicată, dar trebuie rezolvată într-un fel“, mai spune Simona Vlante. Pentru o obţine o explicaţie, femeia a mers acasă Oana Dunel, patroana agenţiei de turism, iar discuţia calmă a degenerat, patroana acuzând-o de violarea intimintăţii. „Mi se pare absurd, am discutat civilizat, dar pentru că nu avea niciun fel de răpuns la această situaţie a început să mă ameninţe că mă dă în judecată. Mi-a reproşat chiar că am mers la ea la poartă, în loc să-i trimit un SMS“, adaugă revoltată Simona Vlante.



Mailul cu vestea proastă



Anunţati pe 22 iunie de către reprezentanţii Terra Tourism că societatea a intrat în insolvenţă, oamenii au luat drumul Poliţiei şi al Parchetului pentru a-şi face dreptate. Zeci de persoane au depus plângeri penale, iar acum aşteaptă soluţionarea cauzei.



„Cu părere de rău vă anunţăm ca Terra Tourism este, începând de azi, 22.06.2018, în imposibilitatea de a mai onora angajamentele asumate. În consecinţă, vom declanşa procedura de insolvenţă. Pentru recuperarea sumelor datorate de către Terra Tourism vă rugăm să vă adresaţi asiguratorului societăţii şi să faceţi demersurile necesare pentru recuperarea sumelor“, este mesajul electronic primit de către clienţi şi parteneri.



După anunţ, reprezentanţii agenţiei au închis orice canal de comunicare. Oficialii Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) au anunţat că juriştii săi vor oferi turiştilor consultanţă pentru a se înscrie la masa credală. Clienţii înşelaţi ar urma să fie despăgubiţi în limita sumei de 50.000 de dolari, valoarea totală a poliţei de asigurare. Terra Tourism, cu sediul central în Slobozia şi deţinută de Oana Dunel, a declarat pentru anul fiscal 2017 şase angajaţi, afaceri de aproape 7 milioane de lei şi un profit net de 11.000 de lei.