Alegeri parlamentare 2020. Lista candidaţilor din judeţul Ialomiţa

Pe teritoriul judeţului Ialomiţa sunt amenajate 202 secţii de votare, deschise în intervalul orar 07.00 – 21.00, unde sunt aşteptaţi la urne peste 229.000 de alegători, la algerile parlamentare 2020.
Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani.Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Lista candidaţilor din judeţul Ialomiţa la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Ialomiţa la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MORARU VICTOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SIMA ILIE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BADEA MĂNDICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIŢOIU SILVIA - ADELA
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ DINU GINA
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ BOGDAN VALENTIN
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ SPÎNU LUCIAN
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ IONIŢĂ GHEORGHE
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL CHIOVEANU ROBERT-VIOREL
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL CATRINOIU GHEORGHE
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL RACOVIŢEANU MIHAELA
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL MERLEA SILE-ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢINTĂ ŞTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GRIGORE EMIL-CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TOMA NICOLETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIŞAN VALENTINA-FLORENTINA
ALIANŢA USR PLUS UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA HORHOCEA ALEXANDRU
ALIANŢA USR PLUS UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA BUGA COCA
ALIANŢA USR PLUS UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA NIŢU NICOLETA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LAKATOS ALEXANDRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PATAKI IDA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DOMOKOS IMRE-ZOLTAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LŐRINCZ ATTILA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VASILE DAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZAMFIR AUREL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TACHE STELIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BERBEC JANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ NICUŞOR
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BUHARU MIHAI-VIOREL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA NICOLAE-GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PANFIR AUREL ROMEUO
ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂ RUMU LIUDMILA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DONOSE OCTAVIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ALDEA MARIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CAISIM DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STAN COSTEL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN VINTILĂ CRISTIAN
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE DELCEA IONUŢ-MIREL
ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOANCĂ RODICA
ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSTEA ADRIAN
ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LECATZAS GEORGES
ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DRUMEA ILIE
Lista candidaţilor din judeţul Ialomiţa la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEACŞU MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRĂGOI DANIELA-MARIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOCIONIU ADRIAN-NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA STOIAN SERGIU-ŞTEFAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIHALCEA SILVIA-CLAUDIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARTIN IOAN
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ MIHĂLĂCHIOIU CRISTIAN
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ DĂNILĂ VALENTIN
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ RĂICAN GABRIEL
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ IANCU ELENA-NICOLETA
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ CĂLIN ANIŞOARA
PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ MĂRGĂRINT SIMONA-DIANA
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL BARCARI RODICA-LUMINIŢA
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL GĂINĂ MIHĂIŢĂ
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL RĂCEANU GABRIEL
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL CRISTEA NICU
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL IONIŢĂ GABRIEL
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL MITREA TRAIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUŞOIU ŞTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRESCU RALUCA GIORGIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PATRICHI LIVIU-DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARTINESCU OANA-ALEXANDRA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POTINCHE ALIN-LUCIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞUICAN LUMINIŢA
ALIANŢA USR PLUS UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA TĂNĂSESCU MIHAI-ANDREI
ALIANŢA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ŞI SOLIDARITATE STAN MIHAELA-ELENA
ALIANŢA USR PLUS UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA RĂDOIU CARMEN-NICOLETA
ALIANŢA USR PLUS UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA VÎRŞARU IONUŢ-LUCIAN
ALIANŢA USR PLUS UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA BERBECEL ŞTEFANIEA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZŐLLŐSI TIBERIU-BENIAMIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KULCSÁR-SZABÓ ANDRÁS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NEMES ERVIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODEA ECATERINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ILYES SÁNDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODEA GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VASILE SERGIU-CRISTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SANDU VASILE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VĂDUVA ELENA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VĂDUVA CONSTANŢA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARIN NICULAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIU GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TÎRPE ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIMA ANCA-LAURA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ NICOLETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOICA MIHAI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BADEA GINEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OPREA MARIUS-FLORENTIN
ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂ CRISTESCU THEODOR
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIHALACHE ION
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIMPOIERU ANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ENE CAMELIA-GABI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GROSU ANA-MONICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COLCIU STELIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DONOSE-ENESCU ANDREEA-RALUCA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GHIŢĂ DRAGOŞ-GABRIEL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BĂICOIANU ALIN-GRIGORE
ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PĂUNESCU SILVIU-TITUS
ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDRONACHE DORU-CĂTĂLIN
ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BRĂCACI MIHAELA-VALENTINA
ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OLTENAŞU SORIN GEORGE
ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STROE CRISTIAN
ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOANCĂ FLORIN
CANDIDAT INDEPENDENT COSTEA VLAD
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