VIDEO PSD câştigă alegerile în Olt, la peste 10 procente diferenţă faţă de PNL. Lider: „Rezultatele arată că oltenii au încredere în noi“

Deşi liberalii olteni s-au arătat încrezători că vor înregistra, în judeţul Olt, „o victorie istorică“, rezultatele parţiale obţinute conform numărătorii paralele a PSD arată că Viorica Dăncilă a obţinut cele mai multe voturi în judeţul Olt.

„În momentul de faţă, din 380 de secţii cât are judeţul Olt, am băgat în jur de 260, PSD are 40 şi ceva la sută, 41-42%, PNL este sub 30%, celelalte partide sunt sub 10%, conform numărătorii paralele. Iată, cum am spus şi la 9,00 seara, după exit-poll, oltenii au votat încă o dată masiv pentru PSD, le mulţumim pentru acest lucru, de asemenea mulţumim tuturor primarilor care s-au implicat în această campanie, tuturor militanţilor activi care au depus un efort suplimentar de a merge din uşă-n uşă pentru a promova candidatul Partidului Social Democrat. Cred că şi de data asta rezultatele arată că oltenii au încredere în noi“, a declarat preşedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu.

PSD a ieşit câştigător în toate oraşele judeţului, cu o excepţie, Scorniceşti. „Am câştigfat în Slatina, am câştigat în Caracal, am câştigat în Corabia, am câştigat în Drăgăneşti, am câştigat la Balş, Piatra-Olt, Potcoava, singurul oraş pe care l-am pierdut a fost Scorniceştiul, la 360 de voturi, şi sunt în jur de 10-15 comune, aşa cum v-am spus n-avem numărătoarea finalizată, în care probabil am pierdut aceste alegeri“, a conchis Oprescu.

Potrivit numărătorii paralele a PSD, Viorica Dăncilă peste 10.000 voturi în Slatina, Klaus Iohannis a obţinut cu 128 voturi mai puţin, iar pemlocul III s-a situat Dan Barna. În Caracal Viorica Dăncilă (PSD) a obţinut 4.128 voturi (32,35%), iar Klaus Iohannis (PNL) – 3.345 (26,22%), pe locul III fiind Mircea Diaconu (ALDE şi Pro România), cu 1.749 voturi (13,71%), iar pe locul IV - Dan Barna (USR-PLUS) – 1.226 (9,6%), Alexandru Cumpănaşu reuţşind să obţină 1.025 (8,03%). Cumpănaşu a câştigat în schimb, cu peste 500 voturi, alegerile în Dobrosloveni, localitatea din care a dispărut Alexandra Măceşanu şi de unde candidatul s-a lansat în campanie.