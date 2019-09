Revolta chirurgului cu 20.000 de operaţii în spate, după cazul Caracal: „Poliţistul ăsta, care are doar 51 ani, scapă nevinovat cu o pensie de 12.000 lei“

Dr. Gheorghe Ciobanu, medic primar chirurg-ortoped pediatru, intră în continuare în gardă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, unde datorită prezenţei sale se poate susţine linia de gardă chirurgicală pentru copii astfel încât cazurile să nu fie transferate la spitale de rang superior fără să fie nevoie.



Are 76 de ani şi de 11 ani este pensionar, deşi lucrează în continuare în mediul privat şi asigură gărzi în spitalul de stat. După peste 50 de ani lucraţi, încasează o pensie de 3.000 lei, bani de care, spune, este mulţumit, chiar dacă diferenţa cu alte profesii este imensă.

A urmărit însă cazul Caracal şi ceea ce îl revoltă este lipsa de răspundere a celor implicaţi în operaţiunile de căutare, totul culminând cu pensionarea şefului Poliţiei Municipale Caracal, Nicolae Mirea, la 51 ani, şi cu vestea că pensia acestuia ar putea ajunge la 12.000 lei. Poliţistul este cel care a coordonat la Caracal, până la sosirea superiorului său, operaţiunea de căutare a Alexandrei. La scurt timp de la pensionarea sa, şi soţia sa, Violeta Mirea, care conducea Secţia Rurală de Poliţie Osica de Sus (în structura căreia se afla postul Dobrosloveni, unde părinţii Alexandrei au anunţat dispariţia) a cerut pensionarea.

„Poliţistul ăsta, care are numai 51 ani, iese cu o pensie de 12.000 lei. Are 51 ani, nu ştiu câţi are pe cartea de muncă, dar eu am pe cartea de muncă până acum, şi lucrez în continuare, mă apropii de 54 de ani. Şi ştiţi cât am pensie? 3.000 de lei. Bună, sunt mulţi doctori care au 2.000! În condiţiile în care am fost vreo 7 ani director, 20 şi ceva şef de secţie şi am cred că 20.000 de operaţii. Cum e chestia asta? Cum e?! Lucruri strigătoare la cer, te scârbesc! Eu vin în gărzi, am de operat... Eu nu mă vait, sunt mulţumit, am dus o viaţă modestă întotdeauna, să fim înţeleşi. Dar nu e drept! E ţara lui Papură Vodă. Totul e o băşcălie!“, a declarat medicul, pentru Adevărul.

„Ţâşneşte puroiul din el, e pe viaţă şi pe moarte, stai să iei semnături?“

Medicul face o comparaţie vizavi de răspunderea celor implicaţi în cele întâmplate la Caracal, cu deosebire la operaţiunea eşuată de căutare a Alexandrei, după ce fata a reuşit să sune la 112 şi să dea detalii amănunţite despre locul în care se află şi despre cel care a răpit-o, dar s-a intrat în imobil după 19 ore. Dacă poliţiştii şi procurorii s-au prevalat de procedurile privind percheziţia, concluzionând că ar încălca lega dacă ar efectua percheziţia în intervalul 20,00 -6 ,00, medicul spune că în aproape fiecare gardă este nevoit să încalce anumite norme, punând însă viaţa micilor pacienţi înainte de orice.

Concret, înainte de fiecare intervenţie chirurgicală, medicul este nevoit să obţină acordul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia. În România însă, de peste 10-15 ani, se întâmplă un adevărat fenomen. Părinţii pleacă la muncă în străinătate, nevoiţi să le asigure copiilor traiul zilnic, iar aceştia din urmă rămân în grija bunicilor sau a altor rude. Majoritatea covârşitoare a părinţilor pleacă fără să pună la punct şi documentele legale cu privire la persoana în grija căreia îşi lasă copilul, iar atunci când acesta are nevoie de îngrijiri medicale lucrurile se complică aşa cum nimeni, poate, nu s-a gândit că se poate întâmpla.

„Un copil abandonat, vin bunicii, vin rudele, vin vecinii cu el, de nici nu ştii cu cine să stai de vorbă. Dar statul ăsta, atunci când le pleacă părinţii, unde este? Există lege, este abandon de copil. Semnează! Să intri la puşcărie dacă nu-ţi pui degetul, pentru că sunt şocat de câtă lume a ajuns să pună degetul (n.r. - persoane fără şcoală, care nu ştiu să semneze)... Cei care trebuie să păzească legea, s-o aplice, ce fac? Legea mă obligă să-mi dea semnătură, vedeţi în ce situaţii suntem puşi? Pur şi simplu. Chiar acum mi-a venit un copil de la Balş, 15 ani, mama a murit, tatăl plecat pe nu ştiu unde, a venit cu bunica. Pur şi simplu, un lighean de puroi, cred că 2 litri de puroi a avut, n-am mai văzut aşa ceva de multă vreme. Copiii ăştia sunt ai nimănui. Bunica, în vârstă, vai de capul ei, ce să facă? Vezi în ce situaţie eşti pus ca doctor, de multe ori? Trebuie incizat, că moare! Ţâşneşte puroiul din el, stai să iei semnături?! Mâine-poimâine, vine tatăl, care am înţeles că e prin Franţa, şi-ţi cere socoteală. Sunt atâtea situaţii în care eşti pus, pur şi simplu, în faţa faptului împlinit, trebuie să iei o decizie, dar, la o adică, eşti descoperit. Tusciuc (n.r. - medicul Mircea Tusciuc este primul chirurg din România care a fost trimis, alături de colegul său ortoped Mihai Iancu, în închisoare într-un caz de malpraxis, după ce un copil care a căzut din pom a fost tratat la spitalul din Slatina, însă a decedat în urma unei complicaţii, rana infectându-se) n-a crezut ca dintr-o plăguţă să se ajungă unde s-a ajuns. A fost o neglijenţă... E nenorocit pe toată viaţa, chiar dacă a ieşit din puşcărie, nu poate să lucreze. Comparativ cu alte profesii, domnii procurori şi domnii poliţişti care dau dovadă de o neglijenţă crasă, nu ca la Tusciuc, sunt bine-mersi, se pensionează cu pensii grase. Păi, au murit două fetiţe până acum! Fac ceva? Una e răspunderea unui doctor, alta e răspunderea unui poliţist. Păţesc ceva? Nimic! Păi, stai aşa, cum vine, domnule, treaba asta? Legea-i pentru toţi, sau...“, şi-a exprimat medicul revolta.

Dr. Ciobanu este de părere că suntem martorii unui proces fără precedent de degradare a statului.

„A fost un blestem. Cine a luptat ca infractorii, criminalii, să fie scoşi din puşcării, să aibă pedepse cât mai mici, culmea, şi contra-cost, adică să primească şi compensaţii?! De unde a plecat? De la Caracal! N-am crezut că s-a ajuns la această degradare a statului! Primul drept al omului, dreptul la viaţă, nu are nicio valoare“, a mai spus medicul care şi în alte situaţii şi-a exprimat revolta şi a venit cu soluţii la probleme sesizate în sistemul medical, neluate însă în seamă.

Medicul Gheorghe Ciobanu a ajuns în atenţia mass-media în urma dramei pe care a trăit-o în urmă cu cinci ani, când unul dintre fiii săi, student eminent la Medicină, a suferit un anevrism şi nu s-a mai putut recupera. Timp de doi ani şi jumătate tânărul a fost în stare vegetativă, dr. Gheorghe Ciobanu ridicând, la finalul tragic al acelui drum, o problemă şi astăzi nerezolvată, anume situaţia pacienţilor care mor cu zile în România, din cauza problemei de sistem, România fiind pe primul loc, conform statisticilor europene, după numărul de decese care ar putea fi prevenite, raportat la populaţia totală.

