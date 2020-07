Părinţii fostului fotbalist Răzvan Raţ, diagnosticaţi cu COVID-19. „Culmea, când am avut carantinaţi în hotel n-am păţit nimic“

Mama fotbalistului a ajuns iniţial la spitalul din Slatina, cu simptome compatibile cu COVID-19, miercuri, 15 iulie 2020. Avea temperatură şi tuse seacă. Testul a confirmat infecţia cu SARS-CoV-2, iar persoanelor cu care a intrat în contact li s-a recomandat izolarea. Printre acestea şi soţul său, Ion Raţ, tatăl fostului fotbalist, care a declarat pentru Adevărul că s-a gândit, după confirmarea soţiei sale, să se testeze în mediul privat, pentru că DSP nu a prelevat probe, însă şi la laboratoarele private timpul de aşteptare până la eliberarea rezultatului este deja de câteva zile. Vineri, în schimb, Ion Raţ s-a confruntat la rândul său cu simptome, prezentând febră de peste 39 grade Celsius, aşa că s-a prezentat tot la spitalul din Slatina, unde a fost testat, rezultatul venind a doua zi. Primul rezultat nu a fost concludent, al doilea a indicat prezenţa virusului.

Ion Raţ a declarat pentru Adevărul că acum atât el cât şi soţia sa se simt mai bine, însă s-au confruntat cu febră, tuse seacă, oboseală, semne ale afectării pulmonare. Sunt internaţi la un spital din Bucureşti, unde urmează terapie specifică. „Culmea, când am avut carantinaţi în hotel n-am păţit nimic, am păţit-o acum. Nu de la hotel am luat-o, nu ştiu de unde. Hotelul l-am închis pentru câteva zile“, a spus Ion Raţ.

Hotelul Zytto, care îi aparţine fostului fotbalist şi care este administrat de tatăl său, a fost primul hotel din Slatina în care au fost cazate persoane venite din străinătate şi plasate în carantină. Activitatea normală a fost reluată după ce izolarea şi carantina nu au mai fost obligatorii.

