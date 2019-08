Momente de disperare în faţa casei lui Gheorghe Dincă. Bunicul Luizei a încercat să intre în curte: „Unde sunt nemernicii ăştia?“

Mama şi bunicul Luizei au încercat să rupă cordonul de jandarmi care asigură paza proprietăţii. Cea mai vehementă a fost mama adolescentei, care s-a aruncat către lanţul de jandarmi, plângând şi strigând. Într-un final femeia a leşinat şi s-a prăbuşit la pământ.



„Nu mai ştim ce să mai credem, ceva oficial, ceva să ştim ce facem. Întrebări sunt, dar răspunsuri nu. Nu ne-a contactat nimeni. Trăim de pe o zi pe alta, trăim cu speranţa. Pentru noi nu mai e zi, pentru noi nu mai e noapte”, a spus mama Luizei.

Femeia este de părere că Gheorghe Dincă ezită în declaraţii pentru că „ori acoperă pe cineva, ori vrea să muşamalizeze”.

„Nu ştiu ce să vă spun, dar de apărat apără pe cineva. Se sacrifice unul pentru ceilalţi. Alexandra a avut pe domnul Cumpănaşu, noi n-am avut pe nimeni, uitaţi-vă trei luni şi jumătate că n-am aflat nimic şi uitaţi-vă în ce situaţie am ajuns. Eu cu speranţa trăiesc, că fiica mea trăieşte, dar încredere în autorităţi nu am”, a mai spus femeia.



În timp ce mama Luizei a avut nevoie de îngrjiri medicale după ce a leşinat, bunicul fetei a încercat să treacă de cordonul de jandarmi şi să pătrundă peste criminal. El acuză că de zile întregi au fost amăgiţi de anchetatori că Luiza este căutată şi li s-a spus că, cel mai probabil, este cu „un Făt-Frumos“.

„Să dau ochii cu el, atâta vreau, să-I văd fizionomia. Să-I scot ochii, asta i-aş face, atât i-aş face, să nu mai vadă lumina“, a strigat bunicul Luizei Melencu.

Bărbatul a avut replici dure şi la adresa autorităţilor. „Unde sunt, ce au făcut? Dau vina unul pe altul. Ocupă funcţii pe care nu le merită, nu le merită, nenorociţii. Plângem de patru luni. Am fost minţiţi, înşelaţi, amăgiţi, aburiţi. Ne-au minţit. Ruşine să le fie că ocupă funcţii şi iau o poală de bani. Unde e primarul? Primarul nu ştia ce are în grădina lui? Nu ştia? Unde e şeful Poliţiei? Unde sunt ordinarii ăştia, nemernicii? I-au plimbat pe oamenii ăştia prin tot oraşul. Am vrut să stăm şi noi faţă în faţă cu nemernicul ăsta (cu Gheorghe Dincă – n.r.). Să îl vedem şi noi, să îi vedem fizionomia”, a strigat bunicul Luizei.

Incidentul a avut loc în contextul în care anchetatorii şi criminaliştii, însoţiţi de Gheorghe Dincă, se află de sâmbătă dimineaţă la locuinţa bărbatului, iar în cazul Alexandra Măceşanu a fost confirmat decesul, bărbatul recunoscând şi că a ucis-o pe Luiza Melencu.

Luiza Melencu a dispărut în 14 aprilie 2019, o zi de duminică, bunicul fetei anunţând chiar în acea zi poliţia. De atunci în dosarul de dispariţie s-ar fi făcut cercetări, nu şi paşi în descoperirea fetei. Gheorghe Dincă a declarat, duminică, 28 iulie 2019, că le-ar fi ucis pe Alexandra Măceşanu şi pe Luiza Melencu, însă anchetatorii nu au prezentat niciun detaliu privitor la prezenţa Luizei în casa criminalului.

