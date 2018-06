Reacţia violentă a unui consilier PSD în Senatul României: „Te bagi în seamă din senin? C***ă mai mare ca tine, veci“

Traian Stoiţă, care este absolvent de Teologie, profesor şi interpret de muzică populară, a intrat în dialog cu o sibiancă după ce, pe pagina publicaţiei locale Tribuna, a fost postat un articol cu titlul „Iohannis: «PSD încearcă să amputeze puterile preşedintelui»”.

„Care puteri mă handicapatule?”, a comentat Stoiţă, care se prezintă ca fiind membru PSD şi consilier în Senatul României. Alina, o femeie în vârstă de 48 de ani din Sibiu a intervenit: „Aşa ai învăţat la teologie? Acum ştiu de ce sunt o grămadă de preoţi ruşinea lumii. Din cauza voastră am renunţat să frecventez biserica ortodoxă. Suge ciolanu’ în continuare“.

Referinţa la Biserica Ortodoxă se pare că l-a enervat pe Traian Stoiţă, care a decis să continue în privat disputa începută pe pagina de Facebook. Limbajul folosit face parte însă mai degrabă din zona suburbană. Precizăm că, potrivit informaţiilor de pe pagina sa de Facebook, Traian Stoiţă este un cunoscut interpret de muzică populară în zonă, a studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a fost profesor de şcoală gimnazială şi de terapie muzicală, fost comisar al Gărzii naţionale de mediu – Comisariatul Sibiu, iar acum este consilier în cadrul biroului parlamentar al senatorului Nicolae Avram, fostul primar al comunei Şura Mare.

„Ce e cu astfel de comentarii?”

În privat, prima replică transmisă femeii a fost: „Tu c****ă nenorocită, ce e cu astfel de comentarii? De ce bagi în discuţie o instituţie onorabilă?“. Răspunsul a fost în acelaşi stil, continuând cu expresii jignitoate unul în adresa altuia. „Te bagi în seamă din senin? C****ă mai mare ca tine, veci. Poate doar mă-ta. Ok? Vorbeşte frumos“, i-a mai scris, printre altele, Traian Stroiţă.

Femeia a salvat o parte dintre discuţii şi le-a făcut publice. „La poliţie am ameninţat, iniţial, că mă duc. Apoi am vrut să merg la Institutul teologic, să arăt mitropolitului, să-l întreb dacă e mândru de asemenea aceste teolog. Când m-am gândit că sunt de vârsta mamei lui şi că de mi-aş prinde fiul vorbind aşa cu o femeie… Dar, n-am mai avut timp, eu lucrez în fiecare zi de la cinci fără un sfert dimineaţa“, spune Alina pentru Turnul Sfatului

„Am discutat cu doamna şi am înţeles că e cam de vârsta mamei“

Traian Stoiţă nu a negat faptul că a avut loc un astfel de dialog şi şi-a recunoscut greşeala într-o psotare publică. „Nu am putut să tac în continuare şi să înghit mizeriile servite de cei care vor să fie în trend, în anumite comentarii. Dar nu pun vina în cârca nimănui. Momentele de slăbiciune mi le asum! Am discutat ulterior cu doamna, calmi fiind şi am înţeles că e cam de vârsta mamei mele. Nu m-am putut simţi deloc mândru de întâmplare - deşi dânsa a provocat totul - şi mi-am arătat regretul”, a scris acesta.