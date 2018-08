O profesoară din Sibiu acuză un director de şcoală că nu ar pune în aplicare o decizie a Curţii Constituţionale privind dreptul la muncă după pensionare

Eugenia Taban activează în sistemul de învăţământ românesc din anii '80. De la începutul anilor 90 este profesoară de limba engleză la Şcoala „Regele Ferdinand” din Sibiu. În această perioadă a activat cu cinci directori. Chiar şi cu actualul director al şcolii spune că s-a înţeles de minune de când acesta şi-a ocupat postul – în urmă cu aproximativ 8 ani. Astfel, între timp Taban a ajuns mâna lui dreaptă, fiind numită şi director educativ al instituţiei, fiind şi membru în consiliul de administraţie.

În 2018 Eugenia Taban a ajuns la vârsta de pensionare şi, conform legii, era obligată să depună cerere privind încheierea activităţii. Astfel că la începutul acestui an, profesoara a depus-o. În prezent, în România vârsta de pensionare este 63 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Această prevedere însă a fost considerată discriminatorie acum 2 ani, când în cadrul unui litigiu de muncă examinat la Tribunalul Bucureşti a fost depusă o excepţie de neconstituţionalitate. După 2 ani, în iunie 2018, Curtea Constituţională a emis o decizie în care explică faptul că femeile ajunse la vârsta de 63 de ani îşi pot continua activitatea, dacă îşi doresc acest lucru, până la vârsta de 65 de ani, vârsta când se pensionează bărbaţii. Cu alte cuvinte, contractul de muncă nu poate fi considerat încetat la vârsta de 63 de ani al femeii în mod automat, decât dacă femeia optează pentru acest lucru:

Din textul deciziei: „(...) Astfel, dispoziţiile art.56 alin.(1) lit.c) teza întâi din Legea nr.53/2003 sunt constituţionale numai în măsura în care, la împlinirea vârstei legale de pensionare, dau dreptul femeii să opteze fie pentru deschiderea dreptului la pensie şi încetarea contractului individual de muncă în curs, fie pentru continuarea acestui contract, până la împlinirea vârstei legale de pensionare prevăzute pentru bărbaţi, la acea dată (…) În măsura în care salariata optează pentru continuarea raportului de muncă, până la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege pentru bărbaţi, exerciţiul dreptului la muncă nu este condiţionat de încheierea unui nou contract şi de voinţa angajatorului, dar dreptul la pensie nu va putea fi solicitat simultan”.

„Eu am aflat din presă că s-a dat o astfel de hotărâre. S-a dat hotărârea, dar eram convinsă că va fi informată şi şcoala, şi Inspectoratul (...) I-am spus directorului că aş vrea să continui. Directorul mi-a promis solemn că nu dă catedra (...) Într-un fel convinsă, dormeam foarte liniştită cu gândul că directorul o să-mi accepte continuitate, ştia toată şcoala că eu mai vreau să rămân, dacă se poate, în general fiind o tipă foarte activă”, spune Eugenia Taban.

Învăţătoarea spune că la un moment dat a simţit o reticenţă din partea directorului şcolii, Mihai Frâncu, astfel că a depus la secretariatul instituţiei o cerere în care solicită anularea cererii de pensionare şi „rămânerea în câmpul muncii în aceleaşi condiţii avute anterior până la vârsta de 65 de ani conform hotărârii CCR”. Între timp însă, şcoala organizase deja un concurs de ocupare a postului de profesoară de limbă engleză, pe 11 iulie, acesta fiind ocupat. „Mi-a zis că postul s-a luat la concurs. Am rămas tablou. I-am zis că vreau să rămân conform acestei hotărâri a CC. Cică nu se mai poate, postul e luat”, a adăugat Taban.

A ajuns la IŞJ, acolo unde, spune ea, a întâlnit o atitudine aproape batjocoritoare. „Am depistat că instituţia e destul de naivă. Nu aveau nicio cunoştinţă. Am ajuns la resurse umane. Un om mai miştocar şi mai pamfletar n-am văzut în viaţa mea”, adaugă Mihail Găianu, fiul profesoarei şi lector universitar la Universitatea de Vest din Timişoara, care a decis să se implice în această situaţie.

Cei doi sunt gata să meargă şi în instanţă. „N-am ştiut că o să ajungem până aici, dar dacă şi preşedintele României a demis-o pe Kovesi în baza unei hotărâri a CCR, atunci dacă în acest caz nu - e strigător la cer”.

Director al Şcolii gimnaziale „Regele Ferdinand” din Sibiu este Mihai Frâncu. Acesta spune că regretă conflictul iscat, dar menţionează că nu e vinovat de situaţia creată. „În luna ianuarie, după ce timp de 3 ani şcoala i-a oferit posibilitatea să-şi continue activitatea, a făcut o cerere de pensionare, pentru că nu se mai putea să aibă o altă continuitate la catedră. După cerere, IŞJ a vacantat postul, pentru că din toamnă trebuia să vină cineva la catedră. În data de 11 iulie, la concurs s-au prezentat mai mulţi candidaţi şi un candidat a luat postul. Ulterior, în data de 7 august, dna profesoară a venit în şcoală şi a cerut anularea cererii de pensionare” - explică Frâncu.

Acesta mai spune că cererea de pensionare a produs nişte efecte şi că nu are ce face, iar conflictul urmează să fie soluţionat de Inspectoratul Şcolar. „După ce am primit cererea am făcut o adresă către IŞJ ca să soluţioneze această situaţie. Pentru că şi doamna care a câştigat concursul îşi doreşte să rămâne pe post. Luni va fi şedinţă de consiliu de administraţie la Inspectorat şi se va analiza această situaţie. Noi, ca şcoală, nu putem decât să regretăm ceea ce s-a întâmplat şi faptul că cererea de anulare a cererii de pensionare nu a venit mai repede, pentru ca să se poată retrage postul”. Mai mult decât atât, într-un răspuns pe care i l-ar fi trimis profesoarei Taban pe 24 august, Frâncu a menţionat că a propus IŞJ „anularea deciziei de repartizare pe postul/catedra de limba engleză a unui cadru didactic şi menţinerea dumneavoastră pe postul/catedra de limba engleză”.

La rândul său, şeful IŞJ Sibiu, Ştefan Firu, spune că este gata să creeze o comisie care să examineze acest caz. „Mă îndoiesc însă că directorul de la această şcoală face gafe”, a precizat Firu.