FOTO VIDEO Casa revoluţionară făcută din cânepă şi var. „Pereţii sunt ca un organism viu. Respiră şi permit transferul vaporilor de apă“

În localitatea turistică Sibiel, la 23 de kilometri distanţă de Sibiu, a fost ridicată prima casă din România cu pereţi umpluţi cu un material ecologic compus din cânepă, amestecată cu var şi apă.



Construcţia este ridicată pe o structură din lemn, pe care s-a pulverizat, cu ajutorul unei instalaţii speciale, materialul de construcţii inedit, care ulterior s-a întărit. Inclusiv izolaţia de interior pentru acoperiş a fost „clădită“ prin aceeaşi metodă.

Tehnologia folosită în acest caz poartă numele „stonehemp“ şi a fost „importată“ în România de către Oana Suciu şi Cătălin Boteanu, doi tineri care formează un cuplu şi intenţionează să facă o afacere în acest domeniu. Cei doi spun că locuinţele ridicate din acest material „respiră“ extrem de bine şi că sunt superioare din punct de vedere ecologic majorităţii celorlalte soluţii existente în acest moment pe piaţa de profil.



Au renunţat la viaţa în Bucureşti



Atât Oana, cât şi Cătălin au avut slujbe în companii mari internaţionale şi au locuit în Bucureşti până în momentul în care au decis că viaţa lor trebuie să arate altfel. Au cumpărat un teren în localitatea Sibiel cu gândul ca într-o zi să se mute acolo. Oana Suciu a lucrat într-o companie de procesare a seminţelor de cânepă şi dezvoltare a produselor derivate din cânepă de la Salonta, Bihor, din 2005, iar în ultimii ani a fost implicată în implementarea proiectului HempFlax în Romania, ceea ce a însemnat cultivarea cânepei pe o suprafaţă de peste 700 de hectare şi construirea unei fabrici de procesare a tulpinilor de cânepă pentru fibră.

Aşa a început legătura ei cu „planta minune“. Pe de altă parte, Cătălin Boteanu a participat la numeroase evenimente organizate de procesatorii de cânepă, de unde i s-a trezit interesul şi ideea de afacere. Pe terenul cumpărat la Sibiel s-au gândit iniţial să dezvolte un sătuc turistic cu case exclusiv realizate prin tehnologia stonehemp. Aşa că cei doi s-au apucat să facă prima locuinţă chiar pentru ei.

Casa din Sibiel, în construcţie

„Casa respiră, ca şi organismul”

Antreprenorii spun că au testat o „casă verde” în afară, la nişte prieteni. Au simţit diferenţa pe plămânii lor şi au decis – e nevoie şi în România de aşa ceva.

„Eu am o alergie cronică, rinita alergică, care mă chinuie de mai mult timp, iar după o noapte dormită într-o astfel de încăpere am început să mă simt mai bine, datorită raportului perfect de umiditate şi oxigen, căci pereţii din cânepă şi var sunt ca un organism viu – respiră şi permit transferul vaporilor de apă în ambele sensuri. Iar o altă calitate deosebită este că reglează umiditate din atmosferă, fără a permite să fie în exces sau, iarna când aerul devine prea uscat datorită încălzirii, pereţii transferă vaporii de apă din atmosfera extărioară către interior, restabilind un optim între 40-60% umiditate. Noi suntem obişnuiţi să folosim pentru izolare ce e mai ieftin – polistiren sau vată bazaltică, de cele mai multe ori, fără să realizăm ce băgăm în realitate în pereţi”, spune Cătălin.

„Am instalat senzori de umiditate ca să monitorizăm transferul de umiditate şi temperatură în patru puncte ale pereţilor”

Cei doi au învăţat lecţiile din trecut, aşa că primul pas pentru afacerea lor a fost achiziţionarea tehnicii necesare pentru pulverizat. Cu ajutorul acesteia, cânepa, varul şi apa se amestecă în proporţii bine stabilite şi cu mare grijă, astfel ca produsul final să nu difere la consistenţă, duritate, omogeneitate care n-ar fi posibilă la un eventual amestec manual. Zis şi făcut.

Cătălin, lângă aparatul care pulverizează amestecul de cânepă şi var pe noua casă

VIDEO: Procesul de pulverizare a casei

„Casa noastră are suprafaţa de 150 metri pătraţi, cu structură de rezistenţă din lemn şi fundaţie obişnuită. În România nu prea găseşti specialişti dispuşi să realizeze o fundaţie în funcţie de materialul şi greutatea casei atunci când sunt folosite materiale noi şi neconvenţionale. Foarte probabil am fi economisit 30-40% din cantitatea de beton. Fiind prima casă am instalat în ea şi senzori de umiditate, care ne permit să monitorizăm în fiecare moment transferul de umiditate şi temperatură în patru puncte ale pereţilor comparativ cu umiditatea şi temperatura interioare, respectiv exterioare în aceleaşi puncte”, explică Oana. Respectiv, aceasta ar urma să fie prima locuinţă care va permite proprietarilor să vadă cu ajutorul acestor senzori cum respiră casa lor şi să regleze umiditatea, putând astfel cuantifica exact numeroasele beneficii calitative.

Acoperişul casei din Sibiel, pulverizat cu amestec de cânepă şi var

Cânepă şi var - ce e aşa deosebit?

La prima vedere pare banal – cânepă pentru construit? Var hidratat - acel var pe care suntem obişnuiţi să-l folosim la toate celea numai la construcţii nu? Cei doi explică: este vorba despre un produs ecologic, iar durabilitatea caselor construite din aceste materiale a fost demonstrată în statele europene, unde sunt construite de 20 de ani - Olanda, Franţa, Germania. Respectiv, verificat şi nimic riscant până acum.

Cele mai mari avantaje ale materialului rezultat sunt că respiră, este permeabil la vaporii de apă, este higroscopic, adică reglează umiditatea din atmosferă prin absorbţia vaporilor, eliberându-i atunci când gradul de umiditate scade sub cel optim.