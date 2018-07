A lăsat IT-ul ca să-şi urmeze visul. Vrea să facă cele mai originale acvarii în România

Pasiunea pentru acvarii Harald Binder o are din copilărie. „Mama îmi povestea despre tatăl ei că se ocupa cu reproducerea şi vânzarea peştilor. Nu l-am cunoscut niciodată pe bunicul”, spune Harald. În anul 2011, când avea 17 ani, a decis că e momentul să-şi înregistreze o firmă, prin care să se manifeste.

De la început a lucrat cu multă sticlă până când a decis să treacă pe plexiglas, astăzi fiind unicul tânăr din România care poate suda acest material. Primele acvarii le-a fabricat în apartament. „Din protecţiile de la măştile de sudură ale lui tata. Am tăiat, am făcut doar cioburi în toată casa. Atunci lucram cu sticlă, nu ştiam prea multe de plexiglas. M-am tăiat la greu”, adaugă tânărul.

Banii din IT n-aduc fericirea pe care o aduce acvaristica

La Mediaş a făcut liceul, după care s-a mutat la Sibiu. În ultimii ani a lucrat în IT, inclusiv pentru Microsoft, dar pasiunea pentru acvaristică nu l-a lăsat. Chiar şi banii pe care îi câştiga i-a cheltuit pentru aceasta. Recunoaşte însă că a meritat fiecare leu investit. „Am lucrat 4 ani în IT, dar mă concentram mult prea puţin pe ceea ce-mi plăcea, pe acvaristică. Am crezut că dacă o să am bani, o să pot duce visul la un alt nivel. M-a ajutat, într-adevăr, am investit peste 25.000 de euro. S-ar putea spune că-s bani aruncaţi, dar am învăţat, pentru că tutorialele de pe internet sunt departe de realitate. Am învăţat şi cheltuit mult ca să sudez plexiglasul şi în momentul acesta sunt singurul din ţară care poate face chestia asta”, spune fondatorul Acvamed – pentru că aşa se numeşte compania pe care a înfiinţat-o şi pe care vrea s-o crească.

Acvariile pe care le poate face Harald Binder

În general, clienţii cărora se adresează sunt companiile mari – hotelurile, restaurantele, grădinile zoologice, iar Harald spune că ţine mult la calitatea lucrului ppe care îl face. El zice că poate confecţiona orice tip de acvariu care poate fi personalizat după bunul plac al clientului, dar şi care poate conţine o tematică specifică, astfel încât rezultatul chiar să fie unul inedit. „Am avut recent o comandă de la o companie care se ocupă cu producerea ambalajelor pentru sucuri naturale. Le-am propus un proiect de acvariu care să aibă forma unei cutii de suc. Să fie cât mai personalizat, asta caut. Să fie pus logoul, numele încorporat în decor”, explică Binder.

Unul dintre acvariile cu care se mândreşte se află chiar la el acasă. „E cu corali artificiali, decor complet, peşti marini, sisteme moderne de filtrare şi iluminare. Sistemul de filtrare pe care îl folosesc permite monitorizarea parametrilor apei 24 din 24 de pe telefon şi întregul acvariu poate fi monitorizat de pe telefon. Se pot face acvarii super-smart, în funcţie de bugetul clientului, bineînţeles, care să permită controlul acestuia de oriunde”.

Coralii, peştii coloraţi, precum şi celelalte materiale sunt importate. De fapt, 95% din materialele pentru fabricarea unui acvariu sunt din import. Plexiglasul este adus din Germania. Coralii şi celelalte materiale – din SUA, iar peştii – din Indonezia.

Acvariu făcut de Harald Binder

Cât costă un acvariul

„Într-un hotel poate fi amplasat în principiu la recepţie. Dacă se doreşte, se poate pune şi în camere exclusiviste. Sunt foarte faine acelea care se pot pune în mijloc, de tipul double bullnose. Ele nu au colţuri - în el se pot pune rechini, care nu pot fi puşi în acvariu cu colţuri. Ei au nevoie să înoate non-stop. În restaurante - în sală. În cazul lor e chiar fain pentru că dacă un anumit restaurant are un specific, să zicem face burgeri, atunci se poate modela în decor un burger. Se poate replica orice tip de obiect, în principiu, cu materiale care să fie în regulă pentru peşti”, explică Harald Binder.

Despre costuri, fondatorul Acvamed spune că este greu de oferit un preţ standard şi explică: „Costurile sunt în funcţie de client. Depinde mult de înălţime. Cu cât e mai mare, cu atât presiunea e mai mare. De exemplu, unul de 2 metri lungime, 70 cm lăţime şi 90 cm înălţime – care include tot, consultarea, proiectarea, manufacturarea, instalarea, peştii, apa – ar costa între 35.000 – 40.000 de euro pe tonă. E greu să se facă un preţ standard. Poate fi şi mai puţin de 35.000 pentru o tonă, dar cu mai puţini corali etc.”. Comenzile pe care le-a avut de la persoane fizice, pentru acvarii mici, pentru amenajări, pentru filtre erau în medie de 1.000-1.500 de euro.

Spune că cel mai scump reprezintă materialele decât munca în sine, mai ales că pune mare preţ pe calitate. „Pentru acvariile din plexiglas ofer o garanţie de 15 ani la care alţii oferă 2 ani”. În acest context, fondatorul Acvamed adaugă că insistă asupra calităţii şi crede că în România nu se prea pune accentul pe aceasta. „Am observat că oamenii vor să-şi construiască o casă mare, nu contează cum e făcută, mare să fie, dar nu pun preţ pe calitate. Ei nu înţeleg preţul calităţii”.

Acvarii în leasing

Harald Binder precizează că poate construi şi acvarii în leasing. „Asta înseamnă că omul nu trebuie să achiziţioneze acvariul întreg, poate să-l facă la comandă customizat şi să renunţe după câteva luni dacă nu-l mai doreşte. Leasingul constă în plata pe câţiva ani a mentenanţei, plus încă o rată a acvariului. După aceasta, tot ce mai trebuie să plătească e mentenanţa”. Preţul mentenanţei variază între 0,6 şi 0,8 euro pe litru pe lună. „Dar e customizat. Include 1-2 vizite lunare, la început oricum îs patru până la maturizarea acvariului, şi monitorizarea lui în permanenţă. Calculul se face în funcţie de sistemul de filtrare pe care îl are acvariul”. În general, fabricarea unui acvariu poate dura până la 6 luni.

Drumul spre o afacere de succes

Harald Binder explică de ce e important ceea ce face: „Nu o consider deocamdată o afacere. E mai mult o pasiune pe care am păstrat-o din copilărie şi pe care vreau s-o duc la un alt nivel. Şi asta îmi doresc – să pot să-i ofer omului un acces în orice zi la o ruptură, să-i zic aşa, din adâncul oceanului. Asta e ceea ce-mi doresc. Pentru că eu cred în chestia asta: ştiu cât ajută şi sunt şi studii pe tema aceasta. De aceea, se pun acvarii în cabinete medicale. Cred că aduce un beneficiu şi locaţiei: oamenii îşi fac poze, le pun pe reţelele de socializare. Practic, orice afacere care apelează la asta se promovează singură”, crede tânărul. „Chiar acum sunt în căutarea unui investitor pentru a construi primul Aqua-Zoo pentru oraşul Cluj-Napoca, acolo unde este nevoie foarte mare de un asemenea loc de vizitat pentru tineri şi nu numai”, adaugă el.