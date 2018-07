FOTO VIDEO Cel mai bun paramedic din ţară şi un fost luptător antitero, premiaţi pentru intervenţia la inundaţii: „Probabil am fost cei mai mediatizaţi”

Dincolo de vocile care au considerat că inundaţiile sunt o normalitate a zilelor noastre, iar salvarea de vieţi reprezintă o bagatelă, zeci de pompieri, jandarmi şi poliţişti care au participat la misiuni de salvare contracronometru, la inundaţiile de săptămâna trecută, au fost premiaţi la începutul acestei săptămâni în cadrul unei ceremonii organizată de Ministerul Afacerilor de Interne.

Paramedicul Cristian Cârciumaru, din cadrul SMURD - Inspectorarul pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea şi lt. Florin Dăscălescu de la Inspectoratul Judeţean pentru Jandarmi Vâlcea se numără printre cei care s-au evidenţiat în cadrul misiunii de evacuare a oamenilor, bunurilor şi animalelor din cauza inundaţiilor din ultima perioadă şi au fost felicitaţi de ministrul Carmen Dan şi premiaţi cu emblema de onoare a Ministerului Afacerilor de Interne.

Atât pompierul cât şi jandarmul din Vâlcea ne-au mărturisit că dincolo de recunoaşterea muncii depuse, cred că imaginile din timpul misiunii de la Băbeni, intens mediatizate, au contribuit la alegerea lor printre cei recompensaţi cu emblema de onoare a Ministerului Afacerilor de Interne, un brevet însoţit şi de o medalie.

„Este pentru prima dată când primesc o distincţie oferită pentru modul de îndeplinire a unei misiuni. Momentul în sine ca şi distincţia sunt semnificative. Mai am şi alte premii, dar sunt obţinute ca urmare a participării la concursuri profesionale. Dacă până acum am fost recompensat, ca să spun aşa, pentru teorie, acum e vorba despre o încununare a părţii practice a muncii noastre”, a declarat pentru Adevărul Cristian Cârciumaru.

Despre misiunea de salvare care a dus la recompensarea sa, Cârciumaru ne-a mai mărturisit: „Ziua aceea este memorabilă, din multe puncte de vedere, dincolo de munca depusă, de mulţumirile celor pe care i-am ajutat sau nemulţumirile celor care asistau pe margine. Este ziua în care am stat 12 ore încălţat în cizme de cauciuc. Când am ajuns acasă aveam picioarele precum buretele. Aţi văzut cum se încreţeşte pielea după ce stai în apă o oră - două, darămite după 12 ore, în cizme de cauciuc! Să nu mai vorbim de mâncare: în ziua aceea cred că am ciugulit nişte pâine cu salam, printre picături şi am băut din când în când câte o gură de apă. Apoi, să stai în soare, echipat, în mare parte cu mâinile, picioarele, mare parte din corp în apă, în condiţii nu prea plăcute - nu ai cum să uiţi acele momente. Am încărcat nu ştiu câţi saci de nisip, apoi am fost la motopompă, la săpat de şanţuri ca să putem să tragem apa din curţile oamenilor, sau la săpat de gropi, am scos copii şi bătrâni, oameni suferinzi din casele inundate - cam asta îmi amintesc despre acea zi. Recunosc că a fost mult mai dificil în comparaţie cu o zi normală de muncă”, ne-a mai spus pompierul care s-a declarat „dependent de adrenalină”.

Cristian Cârciumaru (36 de ani) lucrează de mai bine de 10 ani la ISU Vâlcea, dintre care cei mai mulţi i-a petrecut la SMURD. Este absolvent al unei facultăţi de Management şi a ajuns dintr-o întâmplare fericită la un concurs de recrutare al ISU Vâlcea. În ultimii trei ani, echipa condusă de el s-a clasat de fiecare dată pe primul loc la Concursul Naţional pentru Descarcerare şi Acordarea Primului Ajutor Calificat şi pe locuri onorante în cadrul aceleiaşi competiţii la nivel mondial.

Este pompierul care a creat special pentru fetiţa lui, Anastasia, un costum SMURD, încă de când micuţa avea doar 6 luni, iar de atunci i-a mai dăruit unul, de Ziua Pompierilor. Micuţa de numai 2 ani a devenit între timp mascota Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” Vâlcea.

În urmă cu câteva luni ne declara într-un alt interviu pentru Adevărul că există diferenţă între concurs şi intervenţia pe teren, şi că în primul caz i se pare mai greu fiindcă fiecare pas pe care îl face este atent studiat, ca şi cum s-ar afla în permanenţă sub o lupă. „Practic, specialiştii îţi urmăresc orice mişcare, îţi notează orice greşeală, se punctează tot. Pe teren, percepi altfel lucrurile. La un concurs trebuie să ai în vedere toate situaţiile posibile, pe când în teren este una singură”, declara paramedicul pentru „Adevărul”.

„Pentru mine cele mai speciale cazuri sunt cele în care reuşesc să salvez vieţi”, ne declara la momentul respectiv, lucru pe care a putut să-l pună din nou în practică în timpul misiunii de la inundaţiile de săptămâna trecută de la Băbeni.

Lt. Florin Gabriel Dăscălescu (35 de ani) este comandant de detaşament în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Ştefan Buterez” Vâlcea. Despre distincţia primită de Ziua MAI ne-a mărturisit: „Reprezintă cea mai mare onoare. În primul rând fiindcă este venită din partea celei mai înalte autorităţi în domeniu, ministrul Afacerilor Interne, primul om din structură. Pe de altă parte, reprezintă şi o recunoaştere a eforturilor şi muncii noastre, de-a lungul anilor, în principal, dar şi din timpul inundaţiilor de la Băbeni - Vâlcea”.

Când vine vorba despre merit în sine, Florin Dăscălesc recunoaşte: „Probabil am fost cel mai mediatizat, dar pe lângă mine meritau să mai fie cel puţin 20 de jandarmi. Oricare dintre cei 80 de subordonaţi ai mei ar fi procedat la fel, dacă ar fi fost în locul meu. Până la urmă este o distincţie primită în numele tuturor celorlalţi colegi ai mei. Probabil că s-a întâmplat acest lucru şi pentru că este primul an în care se sărbătoreşte Ziua M.A.I. şi cu acest prilej s-a hotărât să fie recompensaţi oameni din fiecare structură, din fiecare armă, din localităţile în care au existat inundaţii în această perioadă. Fiecare dintre noi a avut o contribuţie majoră, unii au salvat bătrâni, alţii copii - ca în situaţia noastră, ori au ajutat la decolmatarea unui bazin cu care se alimenta localitatea cu apă potabilă etc.”

Dăscălescu este unul dintre cei mai devotaţi jandarmi vâlceni, practicant de arte marţiale şi alpinist. A făcut parte din grupa Antitero pe vremea când era subofiţer, iar între timp a absolvit Academia de Poliţie şi a fost avansat în grad şi funcţie. Misiunile pe muchie de cuţit, în comunităţi violente, precum cele înarmate cu săbii şi cuţite, nu-i sunt deloc străine.

Practică artele marţiale, kickboxingul, alergările şi exerciţiile de forţă. A ajuns la jandarmi după ce a efectuat stagiul militar într-o unitate de profil. A venit de la Botoşani tocmai la Drăgăşani - Vâlcea, unde exista la acea vreme o şcoală de subofiţeri jandarmi şi n-a mai plecat fiindcă aici şi-a cunoscut şi jumătatea.

„Şi acum dorm, ca şi în urmă cu 10 ani, tot cu telefonul sub pernă şi răspund la primul apel. Nu se pune problema că sunt în concediu, e zi sau noapte, întotdeauna răspund la telefon. O iau ca pe o obligaţie pe care trebuie s-o respect”, ne-a mărturisit jandarmul când ne-am scuzat că-l deranjăm din concediul de odihnă.

Cursurile de alpinism le-a făcut la Sinaia şi s-a specializat şi în ambarcaţiuni cu motor, motiv pentru care este matelot întotdeauna când se organizează acţiuni împotriva braconajului piscicol.