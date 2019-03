FOTO Aventura unei românce în Japonia: „Poate să ţi se pară enervant la un punct să auzi «Vă cer scuze!» atât de des“

Aceastea reprezintă doar o mică parte din Japonia, aşa cum este ţară văzută prin ochii unor români. Restul îl vom „descifra” alături de Alexandra (Cioboată) Lopotaru (în mediul profesional şi-a păstrat vechiul nume - n.r.), o tânără mămică născută în Voineasa – Vâlcea, pe care am cunoscut-o din postura de bloggeriţă şi de activant pentru mediu şi pentru drepturile părinţilor. În ultimii doi ani, datorită jobului soţului ei, angajat al UiPath România, ca arhitect RPA - robotic process automation - şi trainer, familia îşi petrece câteva luni pe an în Ţara Soarelui Răsare.

„Japonia mi se pare scoasă din cărţile SF, atât este de civilizată încât oamenii de la companiile feroviare îşi cer scuze dacă trenul întârzie şi şapte secunde. Este atât de curată încât dacă ştergi o masă, dintr-un parc oarecare, o să constaţi că şerveţelul folosit este alb. Este atât de respectuoasă, încât angajaţii unui magazin se apleacă să te salute şi când se duc în depozit, să mai aducă marfă. Este atât de politicoasă încât poate să ţi se pară enervant la un punct să auzi “vă cer scuze” atât, dar atât de des. Chiar şi în cele mai aglomerate ore, ei stau la coadă, unul în spatele altuia, să urce în metrou sau autobuz”, povestesc românii.

Fructele sunt „alimente de lux”, cu salariul minim al unui român te poţi alege cu doar trei fructe

Fascinaţia despre „ţara de la capătul lumii” creşte când aflăm că în Japonia fructele, pe care noi le lăsăm de multe ori să putrezească în pomi, sunt atât de scumpe, încât cu salariul minim din România nu poţi cumpăra decât un măr, o piersică şi o felie de pepene.

„Ne-am îndrăgostit de ţara în care se practică perfecţiunea”

Dar de ce au ales românii Japonia şi nu altă ţară: „Ne-am întors pentru că ne-am îndrăgostit de ţara în care se practică perfecţiunea”, spune simplu Alexandra, recunoscând şi că: „M-aş muta în Japonia dacă nu ar fi atât de departe. Atât de mult îmi place. Aş sta toată viaţa într-un loc unde politeţea este enervant de exagerată, unde toată lumea poartă măşti la răceli, unde se merge doar pe partea stângă, unde se stă la coadă în cele mai aglomerate ore, unde toaletele din parc par nişte căbănuţe din munţi, cu muzică şi sunete de apă, unde peste tot sunt piste – nu doar pentru biciclete – ci pentru oameni nevăzători, unde bacşişul este o ofensă, iar deşeurile sunt reciclate pe 12 categorii. Iar dacă nu îl reciclezi cum trebuie, te faci de râs în cartier, iar onoarea îţi este îngenuncheată”. Şi asta nu este tot.

TOPUL CELOR MAI STRANII ŞI INTERESANTE LUCRURI DIN JAPONIA

Când vine vorba despre cele mai interesante şi ciudate lucruri în Japonia, Alexandra a făcut şi un top al acestora, fără să existe o anumită preferinţă în clasament.

În topul lucrurile ciudate sunt cafenelele cu animale şi păsări: bufniţe, arici, iepuri, pisici sau câini. „De obicei, plata se face pe o perioadă delimitată de timp, o oră sau 30 de minute, timp în care ai incluse o băutură şi/sau desert, Cafenelele au bufniţe, arici, iepuri, pisici sau câini. Pentru mai mulţi bani, poţi să le şi hrăneşti. Deşi sunt foarte bine îngrijite, li se respectă programul de odihnă şi te instruiesc temeinic cum să te comporţi”, povesteşte Alexandra despre una din ciudăţeniile Asiei.

Toalete publice cu scaune pentru copiii veniţi cu părinţii

Un alt lucru remarcat de româncă în Ţara Soarelui Răsare este legat de importanţa unităţii familiei chiar şi atunci când se merge la o toaletă publică, Indiferent că eşti la bărbaţi sau femei, există scaune speciale şi pentru copii: „Mi s-a părut de-a dreptul genial când în parcul de lângă casă am văzut că pot să îl pun pe Luc într-un scaun şi să mă bucur de cele cinci secunde, în loc să alerg cu pantalonii în vine după el”.

Parcurile în care copiii sunt încurajaţi să se murdărească în nămol

În Japonia există parcuri publice de aventură, unde copiii sunt încurajaţi să se joace în nămol, „fac focul, gătesc, se spală în butoaie, se caţără pe funii, bat cuie în lemne, citesc şi stau la cort cu părinţii. În parcurile de cartier, dintre blocuri, bicicletele şi maşinuţele sunt gratis”, încât te face să te întrebi de ce nu se pot face şi în România.

Copiii sunt încurajaţi să facă ce le place. Într-un parc, o fetiţă care nu avea mai mult de 2 – 3 ani, urca desculţă o piramidă, un tată îşi învăţa copilul de 4 - 5 ani cum să meargă pe o bară de echilibru cu ochii închişi, în ciuda tempeaturilor scăzute copiii sunt foarte subţire îmbrăcaţi, iar exemplele pot continua la nesfârşit.

Ţara contrastelor: grădiniţe private cu 300 $, dar ghiozdane obligatorii de 500 $

Şi dacă aveţi impresia că le-aţi văzut pe toate, ei bine, să ştiţi că Japonia este ţara unde oamenii cu handicap nu sunt respectaţi doar la nivel verbal. Până şi nevăzătorii au piste speciale, pe unde să meargă, exact ca pistele de biciclete şi chiar şi indicatoare.

„Oamenii cu dizabilităţi sunt foarte respectaţi aici. Pe lângă mediile educaţional şi social în care se recuperează mult mai uşor decât la noi, au şi facilităţi gândite în detaliu. Am văzut autobuz cu lift pentru oamenii în scaun cu rotile, de pildă. Au indicatoare pentru nevăzători, ce sunt peste tot pe stradă, ca pistele de bicicletă. Ba mai mult, sunt la metrou, la toalete, în mall-uri, în poştă, în toate spaţiile publice. Incredibil”, mai spune Alexandra.

Restaurantele din viitor, cu trenuleţe pe post de chelneri

Un alt lucru fascinant, care a determinat-o pe Alexandra să clasifice Japonia drept o ţară ce pare desprinsă dintr-un roman science - fiction îl reprezintă restaurantele fără chelneri, „în care comanzi de pe tabletă şi mâncarea îţi vine la nas cu un trenuleţ. Sau în alte restaurante comanzi de la un aparat unde şi plăteşti, apoi eşti servit de japonezi. Mulţi mănâncă singuri ca să se concentreze pe gustul mâncării.”

În cea mai mare conurbaţie de pe glob ca demografie, e curat lacrimă

Cu o populaţie de aproximativ 40 de milioane de locuitori, Tokyo este unul dintre cele mai curate oraşe din lume. În ceea ce japonezii numesc „Tokyo Metropolis” sunt 12 milioane de locuitori. Iar explicaţia o primit tot de la familia Lopotaru: „Majoritatea maşinilor sunt electrice sau hibride, bicicletele sunt la putere, deşeurile reciclabile sunt reciclate, celelalte – arse chiar în interiorul oraşului. În partea centrală, există 19 incineratoare înalte, din care nu iese pic de fum, ci doar abur, datorită noilor tehnologii, iar verdeaţă este peste tot. După ce a plouat la un moment dat şi am inspirat puternic aerul, am avut impresia că suntem la munte. Eram de fapt pe o stradă oarecare a celei mai mari metropole din lume”.

Mama şi mami, două cuvinte care se regăsesc şi în japoneză

„Japonia este fără doar şi poate cea mai frumoasă ţară pe care am vizitat-o”

Şi chiar dacă există şi lucruri care nu-i plac în Japonia, ca spre exemplu cultul până la fanatism al muncii: „Nici un angajat nu pleacă înaintea şefului. Dacă el este la birou nimeni nu pleacă acasă, indiferent de oră. Este o chestiune ce ţine de cultura asiatică. În plus, nu au nici un concediu prea generos, undeva la 10 – 14 zile pe an”, Alexandra recunoaşte însă că: „Japonia este fără doar şi poate cea mai frumoasă ţară pe care am vizitat-o. La cât de mulţi locuitori are Tokyo (se pare că 25% din populaţia Japoniei aici se află), totul este incredibil de curat, aranjat în cel mai mic detaliu şi plin, plin de verdeaţă. Oamenii sunt exagerat de politicoşi, amabili şi zâmbitori, dar – din păcate – nu prea ştiu engleză. În plus, totul mi se pare cam scump, iar locuinţele sunt foarte, foarte mici şi îngrămădite. Este incredibil şi de admirat cum, la cât de înstăriţi sunt, trăiesc minimalist”.